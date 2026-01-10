Serdal Adalı'dan transfer açıklaması

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, transfer sürecine dair merak edilenler hakkında net mesajlar verdi. Siyah-beyazlı kulübün başkanı, Sercan Dikme’ye yaptığı açıklamalarda hem taraftarlara seslendi hem de izlenen yol haritasını anlattı.

Transfer çalışmalarının planlı bir şekilde sürdüğünü vurgulayan Adalı, camiadan sabır istedi. “Herkes rahat olsun” diyen Beşiktaş Başkanı, kulüp olarak panikle hareket etmeyeceklerinin altını çizdi.

Adalı, “En doğru isimleri, en makul şartlarda kadromuza katmak için yoğun bir mesai harcıyoruz. Günde neredeyse 20 saat çalışıyoruz. Kimse endişe etmesin” ifadelerini kullandı.

"BASKIYLA KARAR VERMEYECEĞİZ"

Sosyal medya ve kamuoyundaki eleştirilerle ilgili de konuşan Serdal Adalı, baskı altında karar almayacaklarını açıkça dile getirdi.

Adalı, “3-5 kişinin televizyonlarda ya da sosyal medyada yaptığı yorumlar yüzünden aceleci davranıp gereksiz bedeller ödemeyeceğiz. Transferde şartları biz belirlemek istiyoruz” dedi.

Öte yandan Beşiktaş Başkanı, gündemdeki isimlerden biri hakkında da açık konuştu. Siyah-beyazlıların Nuno Tavares için girişimlerini doğrulayan Adalı, Portekizli oyuncunun transferi için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.