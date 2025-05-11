Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Serdal Adalı oyunu kullandı

Ajans Haberleri
  • 11.05.2025 17:18
  • Giriş: 11.05.2025 17:18
  • Güncelleme: 11.05.2025 17:18
Kaynak: İHA
Serdal Adalı oyunu kullandı

Beşiktaş mevcut başkanı ve adayı Serdal Adalı, siyah-beyazlıların olağan seçimli genel kurulunda oyunu kullandı.
Beşiktaş Olağan Seçimli Genel Kurulu, Ataköy Atletizm Salonu’nda gerçekleşiyor. Siyah-beyazlılarda mevcut başkan ve adayı Serdal Adalı genel kurulda oyunu kullandı. 7 numaralı sandıkta oy veren Adalı, daha sonra basın mensuplarına konuştu. Serdal Adalı, "Beşiktaş için en hayırlısı neyse o olsun. Güzel günler ileride inşallah. Gelip oy kullanan tüm genel kurul üyelerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

BirGün'e Abone Ol