Serdal Adalı, Rıza Çalımbay'la yola devam edecek

Beşiktaş Kulübünün 3 Aralık'ta gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulu öncesi başkan adaylığını açıklayan Serdal Adalı, göreve gelmesi durumunda teknik direktör Rıza Çalımbay'la yola devam edeceklerini ve ara transferde gerekli takviyelerin yapılacağını söyledi.

Conrad İstanbul Bosphorus Otel'de düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulunan Adalı, "Rıza hocayla konuştum. Beşiktaş'ın içinden gelmiş, camiaya mal olmuş bir hoca varken yeni bir teknik adam arayışına girmek normal gelmiyor. Milli takım arası olacak, Rıza hoca bu takımı toparlar." dedi.

Adalı, "Yarından itibaren Rıza hocayla buluşacağım. Takımın eksiklerini maçtan sonra biraz daha belirlemiş olur. Seçilmiş gibi hazırlıklarımızı yapacağız. Ara transfer, 11 Ocak'ta başlıyor. O süreye kadar hangi futbolcuların transfer edileceği, kimlerle konuşacağımızı tespit edip 3 Aralık'a kadar geçen süreyi kullanmak istiyoruz. Borçlar bizi ürkütmedi, ürkütmez de. Takımın hangi noktaya ihtiyacı varsa biz o transferi yaparız. Para yoksa da cebimizden koyar o transferi gerçekleştiririz. Mevcut takımı bir an önce yukarı taşımamız lazım. Yukarı taşımadığımız zaman sezon sonunda elimizde ne yapacağını bilmediğimiz bir futbolcu topluluğu kalacak. Bir an önce hocanın istekleri doğrultusunda transfer çalışmalarına başlayıp hazır hale gelmemiz ve transferleri kampa yetiştirmemiz lazım." diye konuştu.