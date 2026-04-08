Serdal Adalı, Sergen Yalçın, Vaclav Cerny ve Emmanuel Agbadou PFDK’ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) yapılan sevkleri açıkladı.

Buna göre, Serdal Adalı, Sergen Yalçın ve Vaclav Cerny, “futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları” nedeniyle disipline gönderildi. Emmanuel Agbadou ise “hakaret” gerekçesiyle PFDK’ye sevk edilen bir diğer isim oldu.

Öte yandan Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüplerinin de “çirkin ve kötü tezahürat” sebebiyle disiplin kuruluna sevk edildiği bildirildi.

Söz konusu sevklerin ardından gözler PFDK’nin vereceği kararlara çevrildi.