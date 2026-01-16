Serdal Adalı taraftara sabır çağrısı yaptı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Tüpraş Stadı’nda gerçekleştirilen sponsorluk anlaşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Transfer süreci, takımın yapısal durumu ve gündemdeki oyuncular hakkında açıklamalarda bulunan Adalı, camiaya da sabır çağrısı yaptı.

“KIŞ TRANSFERİ ZOR AMA SONUÇ ALMAYA YAKINIZ”

Kış transfer döneminin zorluklarına dikkat çeken Adalı, boşta kalan oyuncular yerine takıma doğrudan katkı sağlayacak isimlere odaklandıklarını söyledi.

“Transfer yapmak bu dönemde maliyetli ve zor. Ancak üzerinde çalıştığımız oyuncularla ilgili 1 hafta içinde sonuç alacağımızı düşünüyorum” diyen Adalı, gecikmenin maddi sebeplerden kaynaklanmadığını vurguladı.

“GECİKMENİN PARAYLA İLGİSİ YOK”

Transferlerin yavaş ilerlemesine yönelik eleştirilere yanıt veren Adalı, sorunun kulübün futbol yapılanmasından kaynaklandığını ifade etti.

“Yaklaşık bir yıldır futbol takımının kurumsal işleyişinde ciddi sorunlar vardı. Bunları düzeltmek kolay değil. Camiamız rahat olsun, tünelin sonundaki ışığı gördük” dedi.

DEMİR EGE VE ABRAHAM’A TEKLİFLER VAR

Başkan Adalı, bazı futbolculara gelen tekliflerle ilgili de bilgi verdi.

Demir Ege Tıknaz’a teklifler olduğunu ve oyuncunun ayrılmaya sıcak baktığını belirten Adalı, Tammy Abraham için de resmi sayılabilecek bir teklif bulunduğunu açıkladı. “Abraham’ı göndermek gibi bir düşüncemiz yok. Gelen teklifleri değerlendiriyoruz” ifadelerini kullandı.

SAVUNMA HATTI ÖNCELİKLİ

Teknik heyetin transfer taleplerine değinen Adalı, önceliğin savunma hattı olduğunu söyledi.

“Paulista ve Jurasek’in ayrılması sonrası savunmada eksik oluştu. Sol kanat, stoper ve uygun şartlar oluşursa 6 numara transferi planlıyoruz” dedi.

BENFİCA’DAN RAFA SİLVA HAMLESİ

Adalı, Portekiz ekibi Benfica’nın Rafa Silva için girişimde bulunduğunu doğruladı. “Talebimizi ilettik. O seviyeye gelinirse Rafa gider, aksi halde Beşiktaş’ta kalır” açıklamasında bulundu.

JÖRGENSEN, AGBADOU VE TAVARES GÜNDEMDE

Transferde adı geçen oyuncularla ilgili konuşan Adalı, kaleci Filip Jörgensen’in gelmeye istekli olduğunu ancak kulübü Chelsea’nin kiralama limitlerinin süreci zorlaştırdığını söyledi. Agbadou ve Nuno Tavares için görüşmelerin sürdüğünü belirten Adalı, “Olmazsa alternatiflerimiz hazır” dedi.

TARAFTARA ÇAĞRI: SABIRLI OLUN

Toplantının sonunda camiaya seslenen Adalı, kulübün faizli borçtan kurtarılacağını ve tüzük değişikliğinin öncelikli hedef olduğunu ifade etti.

“Beşiktaş’ın işleri yoluna girsin, seçim her zaman yapılır. Önemli olan kulübü mali kaostan çıkarmak” diye konuştu.

DİKİLİTAŞ PROJESİ

Dikilitaş Projesi ile ilgil de bilgi veren Adalı, "Konu sosyal medyada saptırılıyor. İmar değişikliği çalışmaları yapılacak. Proje planladığımız şekilde gidiyor. İhaleye girecek firmalar belirlendi. Projeyi anlattım. Proje, İstanbul'un en güzel yerinde gerçekleşecek. Beşiktaşımızın finansal olarak kurtuluşunun reçetesi. İnşallah bundan sonra da planlandığı gibi gider. Mali kaostan da inşallah kurtuluruz" diyerek konuşmasını tamamladı.