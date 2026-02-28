Serdal Adalı transfer müjdesi verdi

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, ara transfer dönemine ve gelecek sezon planlamasına ilişkin Fanatik gazetesine açıklamalarda bulundu.

Siyah-beyazlı kulübün ocak ayında kadrosunu 7 oyuncuyla güçlendirdiğini hatırlatan Adalı, teknik heyetin taleplerinin eksiksiz karşılandığını vurguladı.

Başkan Adalı, “Sergen Yalçın kimi istediyse aldık. Artık mazeret kalmadı. Top teknik ekipte” ifadelerini kullandı.

DERBİ SONRASI MESAJ

Derbi maçının ardından soyunma odasında yaşananları da aktaran Adalı, o anki atmosferi şöyle anlattı:

“Takımın morali düşüktü, benden bir tepki bekliyorlardı. ‘Bu takım bu ligde bir daha yenilmeyecek’ dedim. Nitekim öyle oldu. Hoca da şimdi ‘Başkan, o lafı ettiniz, gerçekten yenilmedik’ diye hatırlatıyor.”

“DERBİLER BELİRLEYİCİ OLACAK”

Beşiktaş’ın büyük maçlardaki performansına da değinen Adalı, yapılan takviyelerin takıma uyum sağladığını belirterek, “Yeni gelen oyuncular Beşiktaş ruhunu sahaya yansıtıyor. Derbileri kazanarak ligin zirvesini belirleyeceğiz. Beşiktaş bitti denmeden hiçbir şey bitmez,” dedi.

YAZ DÖNEMİ VURGUSU

Ara transferin zorluklarına dikkat çeken Adalı, taraftarın beklentisini de anlayışla karşıladığını söyledi. Yaz transfer dönemi için ise net bir mesaj verdi:

“Ara dönemde istediğimizi almak kolay değil. Taraftar yıldız görmek istiyor, bu çok doğal. Yaz döneminde kimleri alacağımızı herkes görecek. Asıl transfer hareketliliği o zaman yaşanacak.”