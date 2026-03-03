Serdal Adalı’dan 123'üncü yıl mesajı

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, siyah-beyazlıların 123. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Kulübün resmi internet sitesinde yer alan mesajında Adalı, Beşiktaş’ın Türk sporunun temel taşı olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Türk sporunun sarsılmaz temel taşı, milyonların gururu, dorukların şanlı Beşiktaş’ı 123 yaşında! Taraftarlarımızın sonsuz sevgisi ve desteğiyle dünyanın sayılı spor kulüpleri arasındaki yerini alan Beşiktaş’ımız, Serencebey 51 numaralı Osman Paşa Konağı’nda 22 gencin bitmek tükenmek bilmeyen çabalarıyla doğdu.”

Adalı, Beşiktaş’ın tarihsel kimliğine de dikkat çekerek, kulübün savaş yıllarında verdiği kayıpları ve Cumhuriyet’e uzanan süreçteki yerini hatırlattı.

“İLKLERİN KULÜBÜ” VURGUSU

Beşiktaş’ın 123 yıl boyunca Türk sporunda öncü rol üstlendiğini ifade eden Adalı, kulübün tescil edilen ilk Türk spor kulübü olma gururunu taşıdığını söyledi.

Adalı, mesajının sonunda kulübün kurucuları Mehmet Şamil, Hüseyin Bereket, Mehmet Ali Fetgeri, Ahmet Fetgeri, Nazım Nazif ve Hüseyin Hüsnü Bey’i anarak, Beşiktaş’ın bugünlere gelmesinde emeği olan tüm isimlere minnet ve şükranlarını sundu.