Serdal Adalı’dan hakem Ozan Ergün'e: “Kariyerini bitirdi”

Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil’in düzenlediği iftar davetine katılan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Türk futbolunun gündemindeki hakem tartışmalarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Adalı, özellikle Merkez Hakem Kurulu (MHK) bünyesinde görev yapan Portekizli VAR eğitmenlerine yönelik ciddi şüpheleri olduğunu belirtti.

Bu isimler hakkında Portekiz’de de görüşmeler yaptığını ifade eden Adalı, aldığı geri dönüşlerin kendisini daha da endişelendirdiğini söyledi.

"DÜRÜST OLDUKLARINA İNANMIYORUM"

Portekizli VAR ekibinin görevini sağlıklı şekilde yerine getirmediğini düşündüğünü dile getiren Adalı, “Bu isimlerle ilgili büyük şüphelerim var. Portekiz’den de görüşmeler yaptım, kendileri hakkında olumlu konuşan birine rastlamadım. O ekibin dürüst olduğuna inanmıyorum. Bir an önce görevlerini bırakmaları gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Başkanı, özellikle VAR merkezinin bulunduğu koridordaki kamera kayıtlarının kamuoyuna açıklanması gerektiğini savundu.

Adalı, gerekirse telefon bağlantı kayıtlarının da incelenmesini talep edeceklerini belirterek, “O koridorun ve VAR odasının maç sırasındaki görüntülerini görmek istiyorum. Gerekirse telefon bağlantısı kayıtlarını da isteyeceğiz. Bu işin peşini bırakmayacağız, başka türlü bu işler çözülmez” dedi.

GÜNDOĞDU'YU İSTİFAYA DAVETETTİ

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’ya da çağrıda bulunan Adalı, kurulun kontrol edilemediğini ileri sürerek istifa edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Öte yandan Adalı, Galatasaray derbisinde yaşanan bir pozisyon üzerinden genç hakem Ozan Ergün’ü de eleştirdi.

Hakemin söz konusu pozisyonda kart göstermemek için arkasını döndüğünü iddia eden Adalı, bu durumun kabul edilemez olduğunu belirterek, “Ozan Ergün genç bir hakem, sahada hata yapabilir. Ama Osimhen’in pozisyonunda kart göstermemek için arkasını döndü. O an bitti işte, kariyerini bitirdi. Yazık” ifadelerini kullandı.