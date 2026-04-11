Serdal Adalı’dan sert çıkış: “Beşiktaş’ı yarışın dışına itiyorlar”

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, siyah-beyazlı takımın ne zaman çıkışa geçse benzer müdahalelerle karşılaştığını öne sürdü. 2026 Yılı 1. Olağan Divan Kurulu Toplantısı’nda konuşan Adalı, özellikle hakem kararları ve VAR uygulamaları üzerinden sert eleştiriler yöneltti.

Akatlar Mustafa Kemal Merkezi’nde düzenlenen toplantıda konuşan Adalı, takımın ivme yakaladığı ve camianın kenetlendiği dönemlerde Beşiktaş’ın önünün kesildiğini savundu.

"TARTIŞMALAR BÜYÜDÜ"

Kritik maçlarda yaşanan kararların tesadüf olmadığını düşündüğünü belirten Adalı, yarı otomatik ofsayt sistemi, VAR ve gol çizgisi teknolojisinin Türkiye’de tartışmaları azaltmak yerine daha da büyüttüğünü söyledi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’na da seslenen Adalı, özellikle VAR kaynaklı hatalara karşı gerekli tavrın gösterilmediğini ifade etti.

Beşiktaş’ın emeğinin karşılığını bulamadığını dile getiren Adalı, bu tablonun en büyük sorumlularından birinin federasyonun tercihleri olduğunu savundu.

Sahada adalet sağlanmadıkça kalıcı başarının zor olduğunu belirten Adalı, kulübün şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için yoğun şekilde çalıştığını aktardı.

"BEŞİKTAŞ SİSTEMİN DIŞINA İTİLİYOR"

Ülke futbolunda hakkaniyet, liyakat ve adaletin zedelendiğini söyleyen Beşiktaş Başkanı, hakem atamalarından kurullara kadar birçok alanda siyah-beyazlı kulübün dışarıda bırakıldığını iddia etti.

Adalı, 2026 Dünya Kupası’nda ülke hakemlerin görev almamasına da değinerek, bu durumun Türkiye’deki hakemlik yapısının geldiği noktayı gösterdiğini savundu.

Yayıncı kuruluşa yönelik de eleştirilerde bulunan Adalı, Beşiktaş lehine olan pozisyonların yeterince ekrana getirilmediğini, aleyhteki pozisyonların ise öne çıkarıldığını ileri sürdü. Bu yaklaşımın bir algı çalışmasına dönüştüğünü söyleyen Adalı, kulüp olarak yaşananların farkında olduklarını vurguladı.

"İYİ BİR EKİP OLUŞTURDUK"

Futbol takımında henüz hedeflenen sportif başarıya tam anlamıyla ulaşılamadığını ancak olumlu işaretler gördüklerini belirten Adalı, son dönemde sahada mücadele eden, formayı iyi temsil eden bir ekip oluştuğunu söyledi.

Kadronun kaliteli oyuncularla güçlendirildiğini kaydeden Adalı, Beşiktaş’ın sadece sportif değil ekonomik açıdan da ayakları üzerinde duran bir yapıya kavuşmasını hedeflediklerini ifade etti.

Göreve geldikleri günden bu yana iki transfer döneminde 72 milyon avroluk oyuncu satışı yaptıklarını belirten Adalı, takımın yaş ortalamasını 26’ya, maaş bütçesini ise 34,1 milyon avroya düşürdüklerini söyledi. Yaz transfer döneminde yapılacak takviyelerin ise takıma doğrudan katkı verecek isimlerden oluşacağını dile getirdi.

BASKETBOLUN BAŞARISINI ÖRNEK GÖSTERDİ

Basketboldaki başarıya da ayrı bir parantez açan Adalı, Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı’nın Eurocup'ta finale yükselmesini önemli bir örnek olarak gösterdi. Başarı için tek belirleyici unsurun bütçe olmadığını söyleyen Adalı, basketboldaki vizyonu diğer branşlara da taşımak istediklerini kaydetti.

Menajerlik ve kiralama giderlerine ilişkin eleştirilere de yanıt veren Adalı, yapılan ödemelerde FIFA ve TFF’nin belirlediği yasal sınırların aşılmadığını söyledi. Gedson Fernandes transferindeki özel yapının muhasebe kalemlerine farklı yansıdığını anlatan Adalı, burada teknik bir durum bulunduğunu belirtti.

GELİRLER ARTTI

Sponsorluk ve gelir projelerine de değinen Adalı, son 4 ayda 16 sponsorluk ve iş birliği anlaşmasıyla yaklaşık 1,9 milyar liralık gelir sağlandığını açıkladı.

TÜPRAŞ ve Beko ile yapılan anlaşmaların yanı sıra Dikilitaş projesinden elde edilecek gelirin de kulübün mali yapısına önemli katkı sunacağını ifade etti.