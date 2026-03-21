Serdar Azmun, İran Milli Takımı'ndan 'sadakatsizlik' nedeniyle çıkarıldı

İran Milli Takımı’nın yıldız golcüsü Serdar Azmun, Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında oynanacak iki hazırlık maçı öncesinde açıklanan kadroya alınmadı.

İran basınında yer alan haberlerde, tecrübeli forvetin “sadakatsizlik” olarak değerlendirilen bir davranışı nedeniyle kadro dışı bırakıldığı öne sürüldü.

MAÇLAR ANTALYA'DA OYNANACAK

Milli takım formasıyla çıktığı 91 maçta 57 gole imza atan Azmoun, teknik direktör Amir Ghalenoei’nin cuma günü açıkladığı 35 kişilik kadroda en dikkat çeken eksik isim oldu. Hazırlık maçlarını Antalya'da oynayacak olan İran, Nijerya ve Kosta Rika ile karşılaşacak.

Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Shabab Al Ahli’de forma giyen Azmun'un, Dubai Emiri Mohammed bin Rashid Al Maktoum ile yaptığı görüşmeye ait fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşması, İran yönetiminin tepkisini çekti.

İran Devrim Muhafızları’yla bağlantılı Fars Haber Ajansı’na konuşan ve kimliği açıklanmayan bir kaynak, Serdar Azmun’un milli takımdan ihraç edildiğini iddia etti. Ancak İran Futbol Federasyonu, konuyla ilgili herhangi bir resmi açıklama yapmadı.

Öte yandan İran’ın, ABD, Meksika ve Kanada’nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı Dünya Kupası’na katılımı da devam eden jeopolitik gerilim nedeniyle katılmayacağını açıklamıştı.