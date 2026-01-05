Serdar Bilgili'nin gözaltına alındığı iddia edilmişti: Açıklama geldi

Bilgili Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve eski Beşiktaş Başkanı Serdar Bilgili hakkındaki gözaltı iddialarına ilişkin şirketten açıklama geldi.

Açıklamada, "Bilgili Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Bilgili hakkında bazı mecralarda yer alan gerçek dışı haberler nedeniyle kamuoyunu bilgilendirme zorunluluğu doğmuştur." denildi.

Bazı sosyal medya hesapları ve internet sitelerinde, Serdar Bilgili’nin ABD dönüşünde havalimanında gözaltına alındığı öne sürülmüştü.

İddialar üzerine Bilgili Holding, yazılı bir açıklama yaparak söz konusu haberlere yanıt verdi.

Holding, iddiaların gerçek dışı olduğunu söylerken ilgili paylaşımlar hakkında hukuki süreç başlatılacağını da duyurdu.

"TAMAMEN ASILSIZ"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bilgili Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Bilgili hakkında bazı mecralarda yer alan gerçek dışı haberler nedeniyle kamuoyunu bilgilendirme zorunluluğu doğmuştur.

Bugün gerek sosyal medya gerekse bazı internet sitelerinde, iş insanı Serdar Bilgili'nin ABD dönüşü havalimanında gözaltına alındığı yönünde ortaya atılan iddialar tamamen asılsızdır.

Söz konusu haberler hiçbir somut bilgiye dayanmamakta, gerçeği yansıtmamakta ve kamuoyunu yanıltıcı nitelik taşımaktadır. Paylaşılan içeriklerin gerçekle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Bu asılsız iddiaları ortaya atan ve haberleştirenler hakkında yasal çerçevede gerekli adımlar atılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."