Serdar Bilgili’den Mircea Lucescu için taziye mesajı

Serdar Bilgili, Mircea Lucescu’nun ölümünün ardından bir taziye mesajı yayımladı. 2000-2004 yılları arasında Beşiktaş başkanlığı yapan Bilgili, Lucescu’nun siyah-beyazlı kulüp için taşıdığı anlamı hatırlattı.

Bilgili, mesajında Beşiktaş’ın 100. kuruluş yılında kazanılan şampiyonluğa dikkat çekerek, Lucescu’nun yalnızca bir teknik direktör olmadığını, duruşu, zekâsı ve kişiliğiyle camiada derin izler bıraktığını ifade etti.

Açıklamada, birlikte kazanılan zaferlerin ve kulübe kattığı değerlerin Beşiktaş tarihi var oldukça unutulmayacağı vurgulanırken, Lucescu’nun “kalplerde taht kuran” bir isim olduğu belirtildi.

Serdar Bilgili, mesajının sonunda Lucescu’nun ailesine, yakınlarına ve futbol camiasına başsağlığı dileyerek, “Ruhu şad olsun” ifadelerine yer verdi.