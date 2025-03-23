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Serdar Haydanlı tutuklandı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kamuoyuna ifşa ettiği Serdar Haydanlı tutuklandı.

Güncel
  • 23.03.2025 10:04
  • Giriş: 23.03.2025 10:04
  • Güncelleme: 23.03.2025 10:14
Kaynak: Haber Merkezi
Serdar Haydanlı tutuklandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik operasyonlar kapsamında mahkemeden kararlar çıkmaya başladı.

Dün (22 Mart Cumartesi) CHP Lideri Özgür Özel'in kamuoyuna ifşa ettiği isim Serdar Haydanlı mahkeme kararı ile tutuklandı.

Özel, iktidara yakın medya organlarının 19 Mart'ta gözaltına alınan isimler arasında olan Serdar Haydanlı'yı 'kilit isim' olarak servis ettiğini belirterek Haydanlı'nın gözaltına alındığı gün 'şubeden serbest bırakıldığını' söylemiş.

Özel'in açıklaması ilerleyen saatlerde Başsavcılık tarafından yalanlanmıştı. Yaklaşık dört sonra yapılan açıklamada, Haydanlı'nın gözaltında tutulduğu belirtilmişti.

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