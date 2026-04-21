Serdar Öktem cinayeti: İki suikast itirafına rağmen korumadılar

Sinan Ateş suikastının kilit isimlerinden MHP'li avukat Serdar Öktem'in öldürülmesine ilişkin hazırlanan iddianame, suikastin önlenebileceğine dair çarpıcı detayları ortaya çıkardı.

İddianameye göre, saldırıdan aylar önce iki farklı tetikçi, Öktem’i öldürmek üzere görevlendirildiklerini itiraf etti. Bu itiraflar üzerine savcılık, Emniyet’e yazı yazarak “tüm önleyici tedbirlerin alınmasını” istedi. Ancak bu uyarılara rağmen Öktem’e koruma sağlanmadı.

Gazeteci İsmail Saymaz’ın aktardığına göre; soruşturma dosyasında yer alan bilgiler, suikast hazırlığının aylar öncesinden bilindiğini ortaya koyuyor.

İKİ AYRI TETİKÇİ, İKİ AYRI İTİRAF

12 Mayıs 2025’te Daltonlar örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Haydar Koç ve S.S.Y., ifadelerinde bir kişiyi öldürmek üzere görevlendirildiklerini ancak eylemi gerçekleştirmediklerini anlattı. Yapılan teşhis sonucunda hedefteki kişinin Serdar Öktem olduğu belirlendi.

Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Savcısı Ali Baykara, 20 Mayıs 2025’te İstanbul Emniyeti’ne yazı göndererek Öktem’in can güvenliği için “gereken tüm önleyici tedbirlerin alınmasını” istedi.

Ancak bu yazıya rağmen herhangi bir koruma sağlanmadı.

İkinci itiraf ise 6 Ağustos 2025’te geldi. Bağcılar’da gerçekleştirilen bir saldırının ardından yakalanan Ali Karapınar, örgütün maddi destek sağladığını söylediği bir avukata yönelik suikast girişiminde bulunduğunu belirtti. Bu kişinin de Serdar Öktem olduğu tespit edildi.

Savcılık bu itiraf üzerine bir kez daha Emniyet’e yazı yazarak gerekli önlemlerin alınmasını talep etti.

Yine hiçbir adım atılmadı.

ÇETE SAVAŞLARININ ORTASINDA KALDI

İddianameye göre Öktem, İstanbul’daki suç örgütleri arasındaki kanlı hesaplaşmanın hedefi haline geldi. ‘Siirtli Naci’ olarak bilinen Naci Yılmaz, Gündoğmuşlar ve Daltonlar ile birlikte hareket ederken; karşı cephede Şirinler, Casperlar, Çirkinler ve Ümit Yalçın grubu yer aldı.

2025 yılı boyunca bu gruplar arasında yaşanan çatışmalar çok sayıda cinayetle sonuçlandı. Daltonlar tarafından öldürülen Osman Beşe, İspanya’da vurulan Caner Koçer ve Belçika’da öldürülen Furkan Yavuz bu hesaplaşmanın parçaları olarak kayda geçti.

Öktem ise bu zincirin son halkası oldu.

İDDİANAMEDEN: NEDEN HEDEF OLDU?

İddianamede, Öktem’in neden hedef haline geldiği şu ifadelerle anlatıldı:

“Öktem’in Daltonlar ve Gündoğmuşlar ile husumet içerisindeki Şirin ve Atız’ın avukatı olması, Casperlar ve Çirkinler’e bilgi aktarımı yaptığı ve bu örgütlerin paralarını akladığına dair iddiaların bulunması dikkate alındığında Öktem’in bu şekilde tanınması bu örgütlerce birkaç kez eylem girişimine maruz kalmasına sebep olmuş, Şirin’in verdiği lokasyon ile Casperlar ve Çirkinler tarafından Caner Koçer’in öldürülmesi, Öktem’i örgütlerin potansiyel hedefi haline getirmiştir.”

SUİKAST PLANI ADIM ADIM KURULDU

Soruşturma dosyasına göre suikast planı sistematik biçimde hazırlandı. Gaziantep’ten getirilen 6 tetikçi İstanbul Esenyurt’ta bir hücre evine yerleştirildi. 30 Eylül ile 6 Ekim 2025 tarihleri arasında Öktem’in evi ve işyerinin çevresinde keşif yapıldı.

Çalıntı araçlar ve sahte plakalar kullanılarak yapılan hazırlıkların ardından, 6 Ekim 2025’te Öktem güpegündüz silahlı saldırıyla öldürüldü.

FİNANSMAN VE İNTİKAM İDDİASI

İddianamede suikastin finansmanının Naci Yılmaz tarafından sağlandığı öne sürüldü. Saldırının hem karşı grupları zayıflatmak hem de bilgi akışını kesmek ve intikam almak amacıyla planlandığı belirtildi.

Suikast talimatını verdiği öne sürülen isimlerden Caner Koçer’in ise daha önce İspanya’da öldürüldüğü, Öktem cinayetinin bu olayın intikamı olarak gerçekleştirildiği ifade edildi.

İDDİANAMENİN YANIT VERMEDİĞİ SORU

213 sayfalık iddianamede suikastin hazırlık süreci, tetikçiler, finansman ve örgütler arası ilişkiler ayrıntılı şekilde yer aldı.

NE OLMUŞTU?

Serdar Öktem, 6 Ekim'de İstanbul'da aracında uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Öktem'in içinde olduğu araca Büyükdere Caddesi'nin Zincirlikuyu mevkiinde ateş açıldı. Saldırı sonrası ait görüntülerde, aracın şoför bölümüne en az beş kurşun isabet ettiği görüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı aynı gün olayla ilgili 13 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. "Arnavutköy ilçesi civarında" yakalanan zanlılardan ikisinin 18 yaşın altında olduğunu açıklanmıştı. Cinayette kullanılan iki kalaşnikof ile iki tabanca da ele geçirildi.

Serdar Öktem, Ülkü Ocakları eski başkanı Sinan Ateş cinayeti davasında yargılanan isimler arasındaydı. Davada da bir süre hapis yatmıştı. Geçmişte Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcılığı da yapan Öktem, aynı zamanda davanın diğer sanıkları Doğukan Çep, Eray Özyağcı ve MHP'li Ufuk Köktürk gibi isimlerin de avukatıydı.

Öktem ayrıca, 8 Mayıs 2015’te, İstanbul Kadıköy’de, kadınlara yönelik tacize müdahale etmesi üzerine devrimci öğretmen Bahadır Grammeşin’i öldüren çete mensuplarının da avukatlığını yapmıştı.