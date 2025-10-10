Serdar Öktem cinayetinde 9 şüpheli hakkında tutuklama talebi

İtanbul'un Şişli ilçesinde MHP'li avukat Serdar Öktem'in yaşamını yitirdiği silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 13 zanlıdan 9'u tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında avukat Öktem'in Şişli Büyükdere Caddesi Boğaziçi Köprüsü istikametinde trafikte beklediği sırada uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüpheliler, bugün (10 Ekim Cuma) sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi ve ifadeleri, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca alındı.

Adliyedeki ifadelerinin ardından 2'si 18 yaşının altında 9 şüpheli “tasarlayarak öldürme”, “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” ve Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun’una muhalefet suçundan tutuklanmaları talep edildi.

4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

ETKİN PİŞMANLIK HÜKÜMLERİNDEN FAYDALANMAK İSTEDİLER

Faillerin bazılarının ifadeleri de ortaya çıktı.

Buna göre şüphelilerden Sidar Ö. cinayeti Alican Ç'nin yönlendirmesiyle "Daltonlar suç örgütünün kayıplarının intikamı için" işlediklerini öne sürdü.

Şüpheliler ayrıca etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istedi.

Saldırganların arasında bulunduğu aracı kullanan şüpheli Semih Aydın ise arabada yaklaşık 1 saat hareket etmeden beklediklerini anlattı.

Semih Aydın, şunları söyledi:

“Sonrasında birkaç saat tur atıp beklemeye başladık. Araçtaki şahıslar Skoda marka araç ve ofis hakkında konuşuyorlardı. Sürekli etrafta bulunan araçlara ve ofislere bakıyorlardı. Konuşmalar, ‘Ofisten hiç çıkmadı mı acaba, bugün işe gelmedi mi?’ şeklindeydi.

Memo aracı gördü ve ‘Aaa abi o araba o araba Cengo maskeyi ve silahı ver’ dedi. Cengizhan arabanın bagaj kısmında bulunan siyah renkte bir çantaya uzandı ve Memoya doğru verdi. Memo çantanın içerisinde silahları ve maskeleri aldı. Arka koltukta oturan Memo Cengizhan ve Ejder silah ve maskelerini aldıktan sonra en son Sidar silah ve maskeyi aldı. Hepsi maskeleri taktılar. Memo bana dur deyince arabayı durdurdum. Araçta bulunan şahısların hepsi araçtan indi. Üzerlerinde bulunan silahlarla Skoda marka araca yönelik hedef gözetmeksizin çok sayıda ateş açmaya başladılar. Ben ne olduğunu anlamadım ve kaçmaya çalıştım. Memo bana dur deyince az ileride durdum. Tekrar arabaya bindiklerinde hızla kaçmamı söylediler."

NE OLMUŞTU?

Avukat Serdar Öktem, 6 Ekim'de otomobiliyle Şişli Büyükdere Caddesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde trafikte beklediği sırada uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanmış, ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, polisin olay yerinde yaptığı incelemede çok sayıda tabanca ve uzun namlulu silaha ait boş kovan bulunmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada görgü tanıklarının beyanları, kamera görüntülerinden tespitler ve polis ekiplerinin iz takibine göre saldırıyı gerçekleştirdikleri değerlendirilen 5 şüpheli ile kaçmalarına yardım ettiği belirlenen bir zanlı olmak üzere 6 kişi yakalanmış, 2 şüphelinin 18 yaşından küçük olduğu anlaşılmıştı.

Olaydan sonra kaçtıkları Arnavutköy ilçesinde yakalanan zanlılara yönelik aramalarda suçta kullanılan 2 kalaşnikof ve 2 tabanca olmak üzere 4 silah, kar maskesi ve eldiven ele geçirilmişti.

Soruşturmaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada "İlk belirlemelere göre eylemin bir organize suç örgütünün maktule karşı beslediği husumet sonucunda gerçekleştirildiği değerlendirilmektedir. Olayla ilgili soruşturma, Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, azmettiricilerinin bulunması ve organize suç örgütünün olayda taşeron olarak kullanılıp kullanılmadığının tespiti yönleri de dahil olmak üzere tüm boyutlarıyla derinleştirilerek devam edecektir." ifadelerine yer verilmişti.

Devam eden çalışmalarda saldırıyı gerçekleştiren zanlılarla irtibatı belirlenen ve suikastla ilişkili oldukları değerlendirilen 7 şüpheli daha gözaltına alınmıştı.

OTOPSİ RAPORU

Adli Tıp Kurumunun ön otopsi raporunda Öktem'in kafa bölgesine isabet eden bir yaralanma ile yüzüne ve sol koluna isabet eden yaralanmalardan en az birinin ayrı ayrı tek başına öldürücü nitelikte olduğu belirtilmişti.

Raporda, Öktem'in ölümüne ilişkin, "Ateşli silah yaralanmasına bağlı kafatası ve yüz kemik kırıkları ile birlikte beyin kanaması, beyin doku harabiyeti ve büyük damar yaralanmasından gelişen iç ve dış kanama sonucu meydana gelmiş olduğu tespit edilmiştir." ifadeleri kullanılmıştı.