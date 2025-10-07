Serdar Öktem cinayetinde kullanılan silahların görüntüleri yayımlandı

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayeti sanıklarından MHP'li avukat Serdar Öktem'in öldürülmesinin ardından saldırganların cinayette kullandığı silahların ve teçhizatın bulunduğu anlara ilişkin görüntüler yayımlandı.

Ankara'da öldürülen Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayeti sanıklarından avukat Serdar Öktem, Şişli Gayrettepe'de aracında uğradığı silahlı saldırı sonucu öldü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamasına göre, olayla bağlantılı 2'si 18 yaşından küçük 6 şüpheli yakalandı.

Olayda kullanılan silahlar ve teçzihatın yakalanmasına ilişkin görüntüler yayımlandı.

Ormanlık alana gizlenmiş çanta içerisinden iki Kalaşnikof ve iki tabanca olmak üzere toplam dört silah ele geçirildi. Saldırganları kullandığı kar maskesi ve eldiven teçhizatlar da çantadan çıktı.