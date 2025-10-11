Serdar Öktem cinayetinde savcılık 2 örgüte yoğunlaştı: “Siirtli Naci” detayı

MHP’li avukat Serdar Öktem cinayetinde yargı, soruşturmayı 2 suç örgütü üzerinde yoğunlaştırıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Öktem'in Şişli Büyükdere Caddesi Boğaz Köprüsü istikametinde trafikte beklediği sırada uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 13 şüphelinin cumhuriyet savcılığındaki ifade verme işlemleri tamamlandı.

Hakimlikte yeniden sorgulanan ikisi 18 yaş altındaki şüphelilerden 9'u tutuklandı, diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı.

Öte yandan, AA’nın aktardığına göre savcılığın 9 şüphelinin tutuklanmasına yönelik sulh ceza hakimliğine gönderdiği sevk yazısında, "Suç örgütleri arasında suç işlemek amacıyla oluşturulan ittifaklar birlikte değerlendirildiğinde, Serdar Öktem'in öldürülmesi olayının, 'Casperlar', 'Çirkinler', 'Şirinler' ve 'Çingene Ümit' suç örgütünü hem hukuki, hem finansal anlamda zedelemek, hem de bilgi akışını kesmek amacıyla intikam ve zayıflatmak saikiyle, Siirtli Naci lakaplı Naci Yılmaz'ın finanse ettiği, silah ve uyuşturucu madde temini ile örgütlerin devamlılığını sağladığı Gündoğmuşlar ve Daltonlar suç örgütü tarafından yapıldığı değerlendirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

HEDEF SAVCI DEĞİL ÖKTEM

Yazıda, bazı şüphelilerin avukatı olan Öktem'in, "Casperlar" ve "Çirkinler" suç örgütüne bilgi aktarımı ve paralarını aklama iddiasıyla, Daltonlar ve Gündoğmuşlar suç örgütü üyelerinin hedefi haline geldiği ifade edildi.

Daltonlar suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında 12 Mayıs'ta Bakırköy'deki bir otelde çalışan Eren Ö'nün öldürülmesi olayında gözaltına alınan şüpheli Haydar Koç ve 18 yaşından küçük Selami Y'nin verdiği ifadelerde, savcı olarak bildikleri bir kişiye yönelik örgüt yöneticisi Caner Koçer'in talimatı ile eylem hazırlığında olduklarını beyan ettikleri kaydedildi.

Yazıda, şüphelilerin tarifi üzerine yapılan araştırmalar ve teşhis işlemleri neticesinde hedefin savcı olmadığı, avukat Öktem olduğunun anlaşıldığı ve can güvenliği yönünden gereken tüm tedbirlerin alınması için yazışmalar yapıldığı anlatıldı.

BİRKAÇ KEZ SALDIRMAYI PLANLADILAR

Daltonlar suç örgütüne yönelik soruşturmalarda da şüphelilerin verdiği beyanlar ile gözaltındaki şüphelilerin ifadelerinde Öktem'e yönelik farklı tarihlerde birçok kez silahlı saldırı girişiminde bulunmayı planladıkları ifade edilen yazıda, Öktem'in ikamet ve iş yeri çevresinde alınan güvenlik tedbirleri sebebiyle eylem gerçekleştirmeden geri döndükleri yönünde beyanlarda bulundukları vurgulandı.

Yazıda, Daltonlar ve Gündoğmuşlar suç örgütlerinin birlikte hareket ederek 6 Ekim'de 07.50 ile 14.00 saatleri arasında Öktem'in ikameti çevresinde saldırıya hazır şekilde bekledikleri, örgüt yöneticilerinden gelen talimat üzerine şüpheli Faruk Efe'nin kullandığı aracın şüphelilerin bulunduğu araca öncülük yaptığı ve Öktem'in iş yerinin bulunduğu yere gittikleri ifade edildi.

Her iki araçtaki 5 şüphelinin örgüt yöneticileriyle irtibatlı şekilde iş yeri adresi çevresinde keşif gözetleme faaliyetinde bulunmaya devam ettikleri kaydedilen yazıda şüpheli Efe'nin, Öktem'in iş yerinden ayrılmasını örgüt yöneticisine anlık aktardığı, örgüt yöneticilerinin diğer şüphelilere bu bilgiyi vererek eylem için harekete geçirdiği ve art arda Öktem'i takip etmeye başladıkları anlatıldı.

TRAFİKTE YANINA YANAŞTILAR

Yazıda, maktulün aracıyla trafikte ağır hareket etmesi ve kaçmak için hareket kabiliyetinin kalmaması üzerine şüpheli Semih Aydın'ın kullandığı aracın maktulün aracının yanında aralarında bir araç olacak şekilde durduğu, araçtan şüpheliler Sidar Öz ile Muhammet K'nın uzun namlulu, Ejder P. ve Cengizhan Ü'nün de tabancalar ile inerek maktulü sol ön cam kafa hizasından hedef alacak şekilde kurşunladıkları, ardından da indikleri araçla olay yerinden kaçarak Arnavutköy'e doğru hareket ettikleri belirtildi.

Şüphelilerin silahlarını, kullandıkları maske ve eldivenleri alarak yanlarında getirdikleri bir çantaya koydukları, kullandıkları cep telefonlarını da burada kırıp attıkları yazıda yer aldı.

Yazıda, şüphelilerin, Gündoğmuşlar suç örgütü üyesi olan yurtdışında firari Furkan Kalıma tarafından gönderilen şüpheli Samet Alperen Söğütlü'nün kullandığı ticari taksiyle gittikleri ormanlık alandan ayrıldıkları, akabinde ise kolluk kuvvetleri tarafından yakalandıkları kaydedildi.

TAŞERONLUK İHTİMALİ İÇİN DEĞERLENDİRME

Yazıda, "Şu ana kadar yapılan soruşturma işlemlerinde yukarıda detayları ile açıklandığı şekilde organize suç örgütlerinin maktule karşı beslediği husumet sonucunda eylemin gerçekleştirildiği değerlendirilmekte olup Cumhuriyet Başsavcılığımızca azmettiricilerin de yakalanması ve suç örgütünün olayda taşeron olarak kullanılıp kullanılmadığı hususuna yönelik de çok yönlü soruşturmamız devam etmektedir" ifadesi kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetinin sanıklarından MHP’li avukat Serdar Öktem, 6 Ekim'de trafikte aracının içinde beklediği sırada uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanmış, ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Adli Tıp Kurumunun ön otopsi raporunda Öktem'in kafa bölgesine isabet eden bir yaralanma ile yüzüne ve sol koluna isabet eden yaralanmalardan en az birinin ayrı ayrı tek başına öldürücü nitelikte olduğu belirtilmişti.

Raporda, Öktem'in ölümüne ilişkin, "Ateşli silah yaralanmasına bağlı kafatası ve yüz kemik kırıkları ile birlikte beyin kanaması, beyin doku harabiyeti ve büyük damar yaralanmasından gelişen iç ve dış kanama sonucu meydana gelmiş olduğu tespit edilmiştir" ifadeleri kullanılmıştı.