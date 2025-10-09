Serdar Öktem cinayetinde yeni detaylar: Tetiği çekemeden vurulmuş

Silahlı saldırıda öldürülen Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayeti sanıklarından MHP’li avukat Serdar Öktem’in ölümüne ilişkin soruşturma üçüncü gününde devam ediyor.

Gözaltına alınan 13 kişinin emniyetteki sorguları sürerken, cinayete ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Star Haber'in aktardığına göre; saldırı günü Serdar Öktem’in Anadolu Yakası’nda bir görüşmeye gideceği öğrenildi. Üzerinde tabancası bulunan Öktem’in, takip edildiğini fark ettiği ve silahını belinden çıkararak namluya mermi sürdüğü belirtildi.

Ancak Öktem’in, tetiği çekemeden vurulduğu bildirildi. Olay yerinde bulunan silah, inceleme yapılmak üzere polis tarafından emniyete götürüldü.

SALDIRGANLARIN EN NET GÖRÜNTÜSÜ

Öktem'in suikastını gerçekleştiren tetikçilerin en net görüntüsü de ortaya çıktı.

Servis edilen görüntülere göre; tetikçiler suikasttan yarım saat sonra benzinliğe girmiş.

Fotoğraf: Star Haber

'GÜNDOĞMUŞ' AYRINTISI

Öte yandan İstanbul Emniyeti İstihbarat ve Organize Suçlarla Mücadele şube müdürlüklerinde görevli polislere ifade veren zanlılar, saldırının talimatını suç örgütü Daltonlar'ın yurtdışındaki yöneticilerinden Mustafa Aktürk'ten aldıklarını anlattı.

Sabah'ın haberine göre; suikastın talimatını verdiği iddia edilen Mustafa Aktürk'ün, Daltonlar çetesinin elebaşı Berat Can Gökdemir'e en yakın isimlerden ve "sağ kolu" olduğu öne sürüldü.

Yurtdışından gelen talimatı alıp saldırganları organize eden kişinin de S.Ö. olduğu belirtildi.

3 ay boyunca güzergâh ve saldırı keşfi yapan saldırganların, Daltonlar ile birlikte hareket eden Gündoğmuş grubu üyelerinden olduğu iddia edildi.

Suikastın asıl nedeninin ise Öktem'in, rakip suç örgütü Casperler'ın davalarına bakması olduğu ileri sürüldü.

İddialara göre 3 Ağustos'ta İspanya'da öldürülen Daltonlar yöneticisi Caner Koçer cinayetinde adı geçen bazı kişilerle Öktem yakın ilişki içindeydi.

Serdar Öktem suikastının da bu cinayetin bir misillemesi olduğu öne sürüldü. Serdar Öktem'in, Casperler'ın lideri "Hamuş" kod adlı İsmail Atız'ın da avukatı olduğu iddia edildi.

***

NE OLMUŞTU?

Serdar Öktem, 6 Ekim günü saat 16.15 sıralarında 34 MPG 499 plakalı otomobiliyle Büyükdere Caddesi Boğaziçi istikametinde trafikte beklediği sırada silahlı saldırıya uğramıştı.

Okmeydanı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Öktem, burada ölmüştü.

Olayın ardından teknik ve fiziki çalışma başlatan ekipler, saldırının siyah giyimli ve kar maskeli 5 kişi tarafından gerçekleştiğini, zanlıların kullandığı aracın sahte plakalı olduğunu tespit etmişti.

Takip sonucu aracın bir benzinlikten nakit olarak yakıt aldığı tespit edilirken, şüphelilerin kimlikleri belirlenmişti.

Yakalanan şüphelilerin olayda kullandıkları silahları bir çanta içerisinde ormana attıklarını beyan etmesi üzerine Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, suç aletlerini atıldıkları yerde bulmuştu.

"TALİMAT YURT DIŞINDAN" İDDİASI

Operasyonun devamında, saldırı sonrası yakalanan şüphelilerle irtibatlı 6 kişi daha gözaltına alınmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün ortak çalışmalarının sonucunda, saldırının talimatının yurt dışında olduğu belirlenen bir suç örgütü üyesince verildiği ifade edilmişti.

Saldırıya ilişkin devam eden çalışmalarda, olayı gerçekleştiren zanlılarla irtibatı tespit edilen ve suikastle ilişkileri olduğu değerlendirilen 7 şüpheli daha gözaltına alınmıştı.

OTOPSİ RAPORU

Adli Tıp Kurumu'nun ön otopsi raporunda, Öktem'in kafa bölgesine isabet eden bir yaralanma ile yüzüne isabet eden yaralanmalarından en az birinin ve sol koluna isabet eden yaralanmalarından en az birinin ayrı ayrı tek başına öldürücü nitelikte olduğu kaydedilmişti.

Raporda, Öktem'in ölümüne ilişkin, "Ateşli silah yaralanmasına bağlı kafatası ve yüz kemik kırıkları ile birlikte beyin kanaması, beyin doku harabiyeti ve büyük damar yaralanmasından gelişen iç ve dış kanama sonucu meydana gelmiş olduğu tespit edilmiştir" ifadesine yer verilmişti.

'DALTONLAR' İDDİASI ORTAYA ATILMIŞTI

Öktem cinayetinin arkasında 'Daltonlar' çetesinin olabileceği iddiası haberlere yansıdı.