Serdar Öktem cinayetinin azmettiricisi Ali Gulmalizada Rusya'da yakalandı

İstanbul'da aracında uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybeden avukat Serdar Öktem cinayetinin azmettiricisi olduğu belirtilen 'Alican Çakır' kod adlı Ali Gulmalizada, Rusya’nın Moskova şehrinde ele geçirildi.

T24’ün edindiği bilgiye göre; suikastı yurtdışından yöneten Alican Çakır kod adlı, Daltonlar suç örgütünün yöneticilerinden olduğu iddia edilen Azerbaycan vatandaşı Ali Gulmalizada, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün verdiği bilgi üzerine 23 Ekim’de Rus polisinin düzenlediği operasyonda Moskova’da yakalandı.

İADE İŞLEMLERİ BAŞLADI

Kalabalık bir grupla birlikte yemek yerken ele geçirilen Gulmalizada, üst ve araç aramalarında bulunan silahların, kendilerine ait olduğunu kabul etti.

Türkiye ile Rusya arasında Gulmalizada’nın iade işlemleri başlatıldı.