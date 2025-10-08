Serdar Öktem'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayeti davasının sanıklarından MHP'li avukat Serdar Öktem'in cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu'ndan yakınlarınca teslim alındı.

Zincirlikuyu’da 6 Ekim'de otomobili ile seyir halindeyken uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden avukat Serdar Öktem'in cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Dün işlemleri tamamlanan Öktem'in cenazesi bugün ailesi tarafından teslim alındı.

Öktem'in cenazesinin Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Kocasinan Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.

SERDAR ÖKTEM'İN ÖLÜMÜ

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayeti dosyasında uzunca bir süre tutuklu kalan MHP'li avukat Serdar Öktem, dün akşam (6 Ekim) 16.30 sularında otomobilinin içinde silahlı saldırıya uğramıştı.

Okmeydanı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Öktem, burada ölmüştü. Silahlı saldırıya ilişkin ikisi 18 yaşın altında olan 6 şüpheli saldırıda kullandıkları silahlarla birlikte yakalanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Olay yeri görgü tanık beyanları ve kamera görüntü kaydı tespit çalışmaları doğrultusunda, kollukça yapılan iz takibine göre olayı gerçekleştirdiği anlaşılan 5 şüpheli ile olaydan sonra olayı gerçekleştiren şüphelilerin kaçmasına yardım ettiği tespit edilen bir şüpheli olmak üzere toplam 6 şüpheli şahıs yakalanmıştır. Şüphelilerden ikisi 18 yaşın altındadır." bilgisi verilmişti.

OTOPSİ RAPORU

Adli Tıp Kurumu'nun ön otopsi raporunda, Öktem'in kafa bölgesine isabet eden bir yaralanma ile yüzüne isabet eden yaralanmalarından en az birinin ve sol koluna isabet eden yaralanmalarından en az birinin ayrı ayrı tek başına öldürücü nitelikte olduğu kaydedilmişti.

Raporda, Öktem'in ölümüne ilişkin, "Ateşli silah yaralanmasına bağlı kafatası ve yüz kemik kırıkları ile birlikte beyin kanaması, beyin doku harabiyeti ve büyük damar yaralanmasından gelişen iç ve dış kanama sonucu meydana gelmiş olduğu tespit edilmiştir" ifadesine yer verilmişti.

'DALTONLAR' İDDİASI

Öktem cinayetinin arkasında 'Daltonlar' çetesinin olabileceği iddiası haberlere yansıdı.