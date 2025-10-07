Serdar Öktem'in ön otopsi raporu tamamlandı

Silahlı saldırıda öldürülen Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayeti sanıklarından MHP’li avukat Serdar Öktem’in ön otopsi tamamlandı.

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayeti sanıklarından MHP’li avukat Serdar Öktem’in dün Şişli’de aracında uğradığı silahlı saldırıda öldürülmesinin ardından cenazesi Adli Tıp’a kaldırıldı.

Adli Tıp Kurumu, gece yapılan incelemeleri tamamladı.

Gazeteci Dilek Yaman Demir’in aktardığı bilgilere göre, Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan ön raporda Öktem’in ölümüne ilişkin çarpıcı detaylar yer aldı.

Serdar Öktem'in kurşunlanan aracı.

"KURŞUNLARIN HER BİRİ TEK BAŞINA ÖLDÜRÜCÜ"

Rapora göre, Öktem’in yüzüne, kafasına ve sol koluna isabet eden kurşun yaralanmalarının her birinin tek başına öldürücü nitelikte olduğu tespit edildi.

Serdar Öktem‘in ateşli silah yaralanmasına bağlı kafatası ve yüz kemik kırıkları ile birlikte beyin kanaması beyin doku harabiyeti ve büyük damar yaralanmasından gelişen iç ve dış kanama sonucu ölümünün meydana gelmiş olduğu tespit edildi.

Adli Tıp Kurumu, Öktem'in kafa bölgesine isabet eden kurşunlar nedeniyle meydana gelen 1 adet yaralanmasının, yüzüne isabet eden yaralanmalarından en az 1 tanesinin, sol koluna isabet eden yaralanmalarından en az 1 tanesinin ayrı ayrı tek başına öldürücü nitelikte olduğunu açıkladı.

‼️ Avukat Serdar Öktem’in otopsi raporu ortaya çıktı: Yüzüne, kafasına ve sol koluna isabet eden kurşunlar öldürücü nitelikteymiş..



Serdar Öktem'in ateşli silah yaralanmasına bağlı kafatası ve yüz kemik kırıkları ile birlikte beyin kanaması beyin doku harabiyeti ve…

NE OLMUŞTU?

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayeti dosyasında uzunca bir süre tutuklu kalan MHP'li avukat Serdar Öktem, dün akşam (6 Ekim) 16.30 sularında otomobilinin içinde silahlı saldırıya uğramıştı.

Okmeydanı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Öktem, burada ölmüştü.

Silahlı saldırıya ilişkin ikisi 18 yaşın altında olan 6 şüpheli saldırıda kullandıkları silahlarla birlikte yakalanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Olay yeri görgü tanık beyanları ve kamera görüntü kaydı tespit çalışmaları doğrultusunda, kollukça yapılan iz takibine göre olayı gerçekleştirdiği anlaşılan 5 şüpheli ile olaydan sonra olayı gerçekleştiren şüphelilerin kaçmasına yardım ettiği tespit edilen bir şüpheli olmak üzere toplam 6 şüpheli şahıs yakalanmıştır. Şüphelilerden ikisi 18 yaşın altındadır." bilgisi verilmişti.

Başsavcılığın açıklamasında olayı gerçekleştiren şüphelilerin, kaçtıkları Arnavutköy ilçesi civarında yakalandıkları, emniyet güçlerince yapılan aramada, olayda kullanılan 2 kalaşnikof, 2 tabanca olmak üzere toplam 4 silah, kar maskesi ve eldiven gibi eşyaların ele geçirildiği bildirilmişti.

Açıklamada, şu ifadelere yer verilmişti:

"İlk belirlemelere göre eylemin bir organize suç örgütünün maktule karşı beslediği husumet sonucunda gerçekleştirildiği değerlendirilmektedir. Olayla ilgili soruşturma, Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, azmettiricilerinin bulunması ve organize suç örgütünün olayda taşeron olarak kullanılıp kullanılmadığının tespiti yönleri de dahil olmak üzere tüm boyutlarıyla derinleştirilerek devam edecektir."

DALTONLAR İDDİASI

Öktem cinayetinin arkasında Daltonlar olabileceği iddiası çeşitli mecralarda yayımlandı. HalkTV'nin aktardığına göre; 25 Ağustos'ta Emniyet Müdürlüğü'ne avukat Serdar Öktem'in can güvenliği hakkında ihbarda bulunuldu. İhbarda, başka bir soruşturmanın şüphelisinin ifadesine göre Daltonlar suç örgütünün, Serdar Öktem'e yönelik eylem gerçekleştirecekleri bilgisi yer aldı.

SİNAN ATEŞ CİNAYETİ DAVASI

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi, Sinan Ateş'in, Ankara Çukurambar'da 30 Aralık 2022'de öldürülmesine ilişkin aralarında tetikçi ve azmettiricilerin de bulunduğu 20 sanık hakkında çeşitli hapis cezaları vermiş, sanıklar Serdar Öktem ve Mustafa Ensar Aykal hakkında, "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım", Aykal hakkında ayrıca "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak" suçundan açılan dava dosyasının ise ayrılmasına karar verilmişti.

Son olarak Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 5. Ceza Dairesi, aralarında eski Ülkü Ocakları yöneticilerinin de olduğu dava ile Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin Serdar Öktem'in yargılandığı davanın birleştirilmesine karar vermişti.

MHP'li avukat Serdar Öktem’in, Sinan Ateş cinayeti dosyasının şüphelisi Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım ile aynı saatlerde aynı hastanede görüntülerinin ortaya çıkmıştı.

10 Şubat 2025’te açıklama yapan Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş,"Biz yine iddia ediyoruz ki Serdar Öktem bu siyasi cinayetin kilit ismidir ve konuşmasından en çok korkulan şahıstır" demişti.