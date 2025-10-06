Serdar Öktem öldürülmeden önce İstanbul Emniyeti'nden can güvenliğine dair uyarı yapılmış

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayeti davasının tutuklanıp tahliye edilen sanığı MHP'li avukat Serdar Öktem'le ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün, 25 Ağustos'ta gönderdiği yazıda, Öktem'e yönelik "Daltonlar Suç Örgütü" tarafından eylem planlandığı yönünde istihbarat bulunduğu uyarısı yapıldığı ortaya çıktı.

Öktem, bugün İstanbul'da Şişli Büyükdere Caddesi'nden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametine aracıyla giderken, trafikte beklediği esnada uğradığı silahlı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede öldü. İçişleri Bakanlığı, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 6 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün 25 Ağustos'ta Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Öktem'in can güvenliğine ilişkin gönderdiği yazı ortaya çıktı. Belgede, şu ifadeler yer aldı:

"Şube Müdürlüğümüzde alınan şüpheli ifadesinde Avukat Serdar Öktem isimli şahsa yönelik Daltonlar Suç Örgütü mensupları tarafından eylem gerçekleştirileceği yönünde beyanlarda bulunduğu anlaşılmıştır. Yapılan açık ve kapalı kaynak sorgulamalarında Ataköy’de evi ve Şişli’de ofisi bulunduğu anlaşılmış olup, Serdar Öktem isimli şahsa İlçe Emniyet Müdürlüğünüzce can güvenliği tebliğinin yaptırılarak gerekli adli ve idari tedbirlerin aldırılması hususunu arz ederim."