Serdar Öktem suikastı: Gözaltı sayısı 13'e yükseldi

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayeti davasının sanıklarından olan MHP'li avukat Serdar Öktem'in öldürülmesine ilişkin soruşturma devam ediyor.

Öktem suikastına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 7 şüpheli daha gözaltına alındı.

Dün gerçekleştirilen silahlı saldırının ardından 6 şüpheli yakalanmıştı. Böylece gözaltı alınanların toplam sayısı 13'e yükseldi.

SİLAHLI SALDIRI NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Serdar Öktem, dün saat 16.15 sıralarında 34 MPG 499 plakalı otomobiliyle Büyükdere Caddesi Boğaziçi istikametinde trafikte beklediği sırada silahlı saldırıya uğradı.

Saldırıda ağır yaralanan Öktem, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öktem, burada yapılan müdahalelere karşın hayatını kaybetti.

Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede çok sayıda tabanca ve uzun namlulu silaha ait boş kovan bulundu.

SALDIRIDA KULLANILAN SİLAHLAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan saldırının ardından yapılan açıklamada, olayı gerçekleştiren şüphelilerin kaçtıkları Arnavutköy ilçesi civarında yakalandıkları belirtildi.

Açıklamada, emniyet güçlerince yapılan aramada olayda kullanılan silahlar (2 kalaşnikof, 2 tabanca olmak üzere toplam 4 silah), kar maskesi ve eldiven gibi eşyaların ele geçirildiği belirtildi.

'DALTONLAR' İDDİASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasında, "İlk belirlemelere göre eylemin bir organize suç örgütünün maktule karşı beslediği husumet sonucunda gerçekleştirildiği değerlendirilmektedir" ifadelerine yer verildi.

Öktem cinayetinin arkasında 'Daltonlar' çetesinin olabileceği iddiası haberlere yansıdı.

ÖKTEM'İN ÖN OTOPSİ RAPORU HAZIRLANDI

Silahlı saldırı sonucu ölen Serdar Öktem'in ön otopsi raporu hazırlandı.

Adli Tıp Kurumun'un ön otopsi raporunda, Öktem'in kafa bölgesine isabet eden bir yaralanma ile yüzüne isabet eden yaralanmalarından en az birinin ve sol koluna isabet eden yaralanmalarından en az birinin ayrı ayrı tek başına öldürücü nitelikte olduğu kaydedildi.

Raporda, Öktem'in ölümüne ilişkin, "Ateşli silah yaralanmasına bağlı kafatası ve yüz kemik kırıkları ile birlikte beyin kanaması, beyin doku harabiyeti ve büyük damar yaralanmasından gelişen iç ve dış kanama sonucu meydana gelmiş olduğu tespit edilmiştir" ifadesine yer verildi.

SİNAN ATEŞ CİNAYETİ DAVASI

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi, Sinan Ateş'in, Ankara Çukurambar'da 30 Aralık 2022'de öldürülmesine ilişkin aralarında tetikçi ve azmettiricilerin de bulunduğu 20 sanık hakkında çeşitli hapis cezaları vermiş, sanıklar Serdar Öktem ve Mustafa Ensar Aykal hakkında, "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım", Aykal hakkında ayrıca "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak" suçundan açılan dava dosyasının ise ayrılmasına karar verilmişti.

Son olarak Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 5. Ceza Dairesi, aralarında eski Ülkü Ocakları yöneticilerinin de olduğu dava ile Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin Serdar Öktem'in yargılandığı davanın birleştirilmesine karar vermişti.