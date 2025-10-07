Serdar Öktem suikastında yeni detaylar: "Talimat yurt dışından verildi" iddiası

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayeti davasının sanıklarından olan MHP'li avukat Serdar Öktem'in öldürülmesine hayatını kaybettiği silahlı saldırının detaylarına ulaşıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Öktem'in Şişli Büyükdere Caddesi Boğaziçi Köprüsü istikametinde, trafikte beklediği sırada silahlı saldırı sonrası hayatını kaybetmesi üzerine çalışma yaptı.

SALDIRI 5 KİŞİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Olayın ardından teknik ve fiziki çalışma başlatan ekipler, saldırının siyah giyimli ve kar maskeli 5 kişi tarafından gerçekleştiğini, zanlıların kullandığı aracın sahte plakalı olduğunu tespit etti.

Takip sonucu aracın bir benzinlikten nakit olarak yakıt aldığı tespit edilirken, şüphelilerin kimliklerini belirlendi.

TAKSİDE YAKALANDILAR

Zanlıların Arnavutköy'de olduğunu belirleyen ekipler, emniyet ve İl Jandarma Komutanlığı'na haber vererek, ilçenin giriş ve çıkış noktalarında uygulama alanları kurdurup şüpheli görülen tüm araç ve kişileri durdurdu.

Denetimlerde bir taksi içerisinde olayı gerçekleştiren 5 zanlı yakalandı, taksi sürücüsü de gözaltına alındı.

Yakalanan şüphelilerin olayda kullandıkları silahları bir çanta içerisinde ormana attıklarını beyan etmesi üzerine Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, suç aletlerini atıldıkları yerde buldu.

"TALİMAT YURT DIŞINDAN" İDDİASI

Operasyonun devamında, saldırı sonrası yakalanan şüphelilerle irtibatlı 6 kişi daha gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün ortak çalışmalarının sonucunda, saldırının talimatının yurt dışında olduğu belirlenen bir suç örgütü üyesince verildiği ifade edildi.

Saldırıya ilişkin devam eden çalışmalarda, olayı gerçekleştiren zanlılarla irtibatı tespit edilen ve suikastle ilişkileri olduğu değerlendirilen 7 şüpheli daha gözaltına alındı.

OTOPSİ RAPORU

Adli Tıp Kurumu'nun ön otopsi raporunda, Öktem'in kafa bölgesine isabet eden bir yaralanma ile yüzüne isabet eden yaralanmalarından en az birinin ve sol koluna isabet eden yaralanmalarından en az birinin ayrı ayrı tek başına öldürücü nitelikte olduğu kaydedilmişti.

Raporda, Öktem'in ölümüne ilişkin, "Ateşli silah yaralanmasına bağlı kafatası ve yüz kemik kırıkları ile birlikte beyin kanaması, beyin doku harabiyeti ve büyük damar yaralanmasından gelişen iç ve dış kanama sonucu meydana gelmiş olduğu tespit edilmiştir" ifadesine yer verilmişti.

'DALTONLAR' İDDİASI ORTAYA ATILMIŞTI

Öktem cinayetinin arkasında 'Daltonlar' çetesinin olabileceği iddiası haberlere yansıdı.