Serdar Öktem’in cenazesine ne MHP’den ne de Ülkü Ocakları’ndan katılım oldu

Zincirlikuyu’da otomobilinin içerisinde uğradığı silahlı saldırıda öldürülen avukat Serdar Öktem’in cenazesi bugün polisin aldığı geniş güvenlik önlemleri ile kaldırıldı. MHP'den resmi katılımın olmadığı törene 'Çapkanlar' suç örgütü yöneticisi Rıdvan Çapkan çelenk gönderdi.

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş suikastı dosyasının kilit isimlerinden Avukat Serdar Öktem, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, 6 Ekim’de İstanbul Şişli Büyükdere Caddesi’nde meydana geldi. Aracıyla seyir halindeyken uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda ağır yaralanan Öktem, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

Cumhuriyet’ten Batuhan Serim’in haberine göre, otopsi işlemleri tamamlanan Serdar Öktem’in cenazesi, dün Adli Tıp Kurumu’ndan ailesi tarafından teslim alındı. Bugün, Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kocasinan Mezarlığı’nda toprağa verildi.

MHP'DEN RESMİ KATILIM YOK

Öktem’in ailesi ve sevenleri cenaze namazı öncesi cami avlusunda yerini aldı. Çevrede geniş güvenlik önlemi aldandığı belirtildi. Ayrıca MHP'den cenazeye resmi bir katılım olmadığı da ifade edildi.

Cumhuriyet'te yer alan bilgilere göre, MHP'den resmi katılımın olmadığı geniş güvenlikli cenaze törenine 'Çapkanlar' suç örgütü yöneticisi Rıdvan Çapkan çelenk gönderdi.

DAYISI TEHDİT İDDİALARINA YANIT VERDİ

Gazetecilerin sorularına yanıt veren Serdar Öktem'in dayısı Naci Alıç, "tehdit" iddialarına "Sevimsiz. Konuşmak istemiyorum. Bu tür şeyler hoş değil. Giden gitmiş, canımız gitmiş" yanıtını verdi.

OYUNCU YAKINLARI DA CENAZEYE KATILMADI

Öte yandan Serdar Öktem’in avukatlığını yaptığı ve beraberce fotoğraflarını paylaştığı oyunculardan hiçbirinin de cenazede olmaması dikkat çekti.

Cenazeyi takip eden gazetecilerden Ersin Eroğlu, X hesabından cenazeye ilişkin şunları yazdı:

“Serdar Öktem’in cenaze törenini takip ettim. Öktem 2015’te MHP’den milletvekili adayı olmuş, Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcılığı yapmıştı. Cenaze töreninde ne bir MHP’li yönetici ne de Ülkü Ocakları yöneticisi vardı. MHP ve Ülkü Ocakları’nın çelengi de yoktu.

Öktem’in avukatlığını üstlendiği oyuncular da cenazeye katılmadı.

Cenazeye katılanların çoğunluğu mahalleden tanıdıklarıydı.

Cenazeye katılanlar arasında Ultraslan lideri Sebahattin Şirin, emekli Emniyet Müdürü Haydar Özdemir, boksör Avni Yıldırım, eski Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcıları Deniz Güzelay ve Zekai Pınarbaşı vardı.”