Serdar Ortaç'tan Ahmet Kaya açıklaması: "O yıla döndüğüm zaman kendimi kesmek istiyorum"

Şarkıcı Serdar Ortaç, Ahmet Kaya'ya linç girişimine katılıdığı günde yaşananlar için tekrar özür diledi ve "O yıla döndüğüm zaman kendimi kesmek istiyorum" dedi.

Ahmet Kaya'ya linç girişiminde bulunan şarkıcılardan Serdar Ortaç, katıldığı bir YouTube programında o gece yaşananlara ilişkin bir kez daha konuştu.

Daha önce de Ahmet Kaya'ya yaptıklarından dolayı özür dileyen Serdar Ortaç, "O yıla döndüğüm zaman kendimi kesmek istiyorum. O yıllarda Kürtçe konuşamazdın. Herif çıktı sahneye herkese rağmen, tutuklanacağını biliyordu ama bunu yaptı. Ne cesaretmiş" diye konuştu.

Annesinin Urfalı ve Kürt olduğunu da söyleyen Ortaç, “1970’te biz Kürtçe selam veremezdik, annem Urfalı bize Kürtçe öğretirdi ve konuşmazdık" dedi.

NE OLMUŞTU?

Ahmet Kaya, Magazin Gazetecileri Derneği'nin 1999'da düzenlediği ödül töreninde sahnede yaptığı konuşma sırasında Kürtçe şarkısına klip çekmek istediğini söylemiş ve salondakilerin fiziki ve sözlü saldırısına maruz kalmıştı.

Kaya'ya saldıran şarkıcılardan olan Serdar Ortaç, sahneye fırlayarak İstiklal Marşı'nı okumuştu. Bu olayın ardından Ahmet Kaya, yurt dışında sürgün hayatı yaşamış ve 16 Kasım 2000 sabahı geçirdiği kalp krizi sonucu Paris'te hayatını kaybetmişti.