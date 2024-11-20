Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil hakkında iddianame hazırlandı

Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil hakkında iddianame hazırlandı. Başsavcılık üst sınırdan cezalandırılmalarını talep etti.

Güncel
  • 20.11.2024 13:24
  • Giriş: 20.11.2024 13:24
  • Güncelleme: 20.11.2024 14:12
Kaynak: AA
Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil hakkında iddianame hazırlandı
Fotoğraf: AA

İstanbul'da yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Mehmet Ali Erbil ile Serdar Ortaç hakkında birer yıldan üçer yıla kadar hapis talebiyle iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, Ortaç ve Erbil "şüpheli" olarak yer aldı.

İddianamede, her iki şüphelinin de "kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek" suçundan birer yıldan üçer yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.

İddianame değerlendirilmek üzere asliye ceza mahkemesine gönderildi.

Aralarında gözaltına alınanların ve tutuklanan 12 şüphelinin de bulunduğu 25 zanlı hakkındaki soruşturma ayrıca devam ediyor.

Yasadışı bahis operasyonu: Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç hakkında ev hapsi
Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbili yurtdışına davet eden 2 şüpheliye yakalama kararı talebi
Ev hapsi almıştı: Serdar Ortaç, Instagram hesabını kapattı
Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaçın serbest bırakılmasına itiraz
BirGün'e Abone Ol