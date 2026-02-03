Serdar Sertçelik: “Macaristan’dan kendi isteğimle geldim”

Macaristan'dan Türkiye'ye getirilen ve sulh ceza hakimliğince üç gün önce tutuklanan Ayhan Bora Kaplan organize suç örgütü yöneticisi Serdar Sertçelik hakkında dün Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından bir tutuklama kararı daha verildi.

Sertçelik, Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutulduğu yüksek güvenlikli cezaevinden segbis aracılığıyla bağlandı.

Mesleğini “serbest meslek” olarak ifade eden ve aylık gelirinin 200 bin TL olduğunu söyleyen Sertçelik mahkemede, “Üzerime atılı suçlamaları anladım. Hakkımda düzenlenen iddianamelerden ve suçlardan haberim vardır. Yurtdışından yeni gelmiş olmam nedeniyle dosyayı inceleyip gelecek celse müdafimle birlikte ayrıntılı savunmamı yapacağım. Hakkımda düzenlenen tutuklamaya yönelik yakalama hususunda takdir mahkemenindir. Ayrıca şu hususu belirtmek istiyorum ben Macaristan'dan kendi isteğim ile geldim. Geldiğimde üzerimde herhangi bir telefon yoktu” diye konuştu.

Savcı, “Sertçelik’in suçları işlediği hususunda kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut olguların mevcudiyeti, atılı suçlara ilişkin olarak yasada belirtilen ceza miktarları, sanığın adli kontrol tedbirleri altında iken yasa dışı yollardan yurtdışına kaçmış olması nedeniyle ve kaçma şüphesinin bulunması dikkate alınarak sanığın tutuklanmasına karar verilmesi kamu adına talep olunur” dedi.

Mahkeme oy birliğiyle Sertçelik’i "suç işlemek amacıyla kurulan silahlı örgütü yönetmek", "kasten yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "yağma" ve "kasten öldürme" suçlarından tutuklandı.

Öte yandan kırmızı bültenle aranan ve 25 Mayıs 2024'te Macaristan'da yakalanan Ayhan Bora Kaplan organize suç örgütü yöneticisi Serdar Sertçelik'in, 31 Ocak 2026'da Macaristan'dan Türkiye'ye getirildiğini açıklanmıştı. Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Serdar Sertçelik, aynı gün tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.