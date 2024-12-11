Serdar Topraktepe: "Buraya galibiyet için geldik"



UEFA Avrupa Ligi’nin 6. haftasında Beşiktaş, yarın deplasmanda Norvet ekibi Bodo/Glimt ile karşılaşacak. Mücadele öncesi Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe ile oyunculardan Jonas Svensson, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Serdar Topraktepe, Norveç insanının cana yakın ve misafirperver olduğunu belirterek, “Rakibe saygı duyuyoruz. Takım oyununu iyi oynuyorlar. Biz de Beşiktaş’ız. Buraya galibiyet için geldik. Beşiktaş her yerde kazanmak için oynar. İyi bir maç olacağını düşünüyorum. İnşallah kazanan taraf biz oluruz. Sahaya ve hava şartlarına alışmak için son idmanı burada yapmak istedik. Eksiklerimiz çok. Burada olan oyuncularımıza güveniyorum. Tüm oyuncular mücadele edecektir. Şartlar ne olursa olsun Beşiktaş karakterini ortaya koymaya çalışacağız. Enerjisi yüksek ve disiplinli bir takıma karşı oynayacağız. Biz de iyi bir takımız. Güzel bir maç olacak. Ben Beşiktaş’ın çalışanıyım. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum” diye konuştu.



Jonas Svensson: “Maça hazırız”

Siyah-beyazlı oyunculardan Jonas Svensson ise, "Zor bir maç olacak. Bunun farkındayız. İyi hazırlanmaya çalıştık. Üç puana ihtiyacımız var. Buna göre oynayacağız. Güçlü bir rakibe karşı oynayacağız. Birçok takım burada zorlandı. Biz maça hazırız. Futbolcu olarak kendine güvenmek şarttır. Rafa Silva gibi çok yetenekli değilim ama çok çalışıyorum. Zor bir zeminde oynayacağız. Amacımız yarın kazanmak” ifadelerini kullandı.