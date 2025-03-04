Şeref Arpacı kimdir? CHP Milletvekili Şeref Arpacı’nın kariyeri ve siyasi hayatı
Şeref Arpacı kimdir sorusu CHP Milletvekili Şeref Arpacı’nın kariyeri ve siyasi hayatı hakkında bilgi almak isteyenler tarafından araştırılıyor. İşte, CHP 28. Dönem Milletvekili olarak TBMM'de görev yapan Şeref Arpacı’nın kariyeri ve siyasi hayatı!
Şeref Arpacı kimdir sorusu 28. dönem Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Şeref Arpacı’nın kariyeri ve siyasi hayatı ile ilgili bilgi almak isteyenler tarafından gündeme getiriliyor. Şeref Arpacı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. Dönem milletvekillerinden biridir. İşte CHP Milletvekili Şeref Arpacı’nın kariyeri ve siyasi hayatı!
ŞEREF ARPACI KİMDİR?
Şeref Arpacı, 1980 yılında Denizli'nin Babadağ ilçesinde doğmuştur. Üniversite eğitimini Uludağ Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde tamamlamıştır. ABD'de dil eğitimi almıştır.
ŞEREF ARPACI’NIN KARİYERİ VE SİYASİ HAYATI
Şeref Arpacı’nın kariyeri ve siyasi hayatından öne çıkan maddeler şu şekilde:
- Eğitiminden sonra Motif Global Tekstil A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak aile şirketinde görev aldı.
- 2018: Babadağlı Sanayici ve İş Adamları Derneği (BASİAD) Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildi.
- 2023 (28. Dönem): CHP Denizli Milletvekili olarak seçildi.
- 2023: TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu üyesi