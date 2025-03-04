Şeref Arpacı kimdir? CHP Milletvekili Şeref Arpacı’nın kariyeri ve siyasi hayatı

Şeref Arpacı kimdir sorusu 28. dönem Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Şeref Arpacı’nın kariyeri ve siyasi hayatı ile ilgili bilgi almak isteyenler tarafından gündeme getiriliyor. Şeref Arpacı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. Dönem milletvekillerinden biridir. İşte CHP Milletvekili Şeref Arpacı’nın kariyeri ve siyasi hayatı!

ŞEREF ARPACI KİMDİR?

Şeref Arpacı, 1980 yılında Denizli'nin Babadağ ilçesinde doğmuştur. Üniversite eğitimini Uludağ Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde tamamlamıştır. ABD'de dil eğitimi almıştır.

ŞEREF ARPACI’NIN KARİYERİ VE SİYASİ HAYATI

Şeref Arpacı’nın kariyeri ve siyasi hayatından öne çıkan maddeler şu şekilde: