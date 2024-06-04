Şeref Bilsel, Metin Altıok Ödülü’nü aldı

‘Kâğıdın Ölümü’ kitabıyla Şeref Bilsel, Metin Altıok Şiir Ödülü'nün sahibi oldu. Bilsel, ödülünü Eski Kültür Bakanı Ercan Karakaş ile şair yazar Şükrü Erbaş’tan aldı.

Kültür Sanat Servisi

Metin Altıok Şiir Ödülü, İstiklal Caddesi’ndeki Ses Tiyatrosu’nda düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Organizasyona Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Eski Kültür Bakanı Ercan Karakaş ve BirGün yöneticileri katıldı. Ödül töreninin sunuculuğunu Metin Altıok’un kızı Zeynep Altıok Akatlı üstlendi. ‘Kâğıdın Ölümü’ kitabıyla Şeref Bilsel, ödülün sahibi oldu ve ödülünü Eski Kültür Bakanı Ercan Karakaş ile şair yazar Şükrü Erbaş’tan aldı.

Şeref Bilsel

Geçtiğimiz yıl ülkeyi yasa boğan 6 Şubat depremi nedeniyle ödülünü alamayan şair Selahattin Yolgiden, ‘Uyurken de Görebiliyorsun Geceyi’ kitabıyla bu yıl ödüle değer görüldü. Yolgiden’in ödülünü ise yazar şair Haydar Ergülen ile Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney verdi.

Törende konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Metin Altıok’un anısını yaşatmanın önemine vurgu yaptı. Güney, Sivas Katliamı’nı anımsatarak, demokrasi, insan hakları ve vicdan gibi kavramların önemine vurgu yaptı.

Zeynep Altıok Akatlı ise babasının mirasını yaşatmak için düzenlenen ödül töreninin anlamına değinerek, Metin Altıok’un isminin kültür ve sanat dünyasında yaşamaya devam ettiğini ifade etti.

Ödül töreninin sonunda sanatçı Cansu Fırıncı, Metin Altıok’a ait ‘Ahker’ isimli oyundan bir kesiti sahneledi. Ardından Erdal Güney ve Özge Metin’in katılımıyla müzik dinletisi gerçekleştirildi.