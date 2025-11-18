Seren Serengil'in annesi yoğun bakımda

Şarkıcı Seren Serengil'in annesi Nevin Teoman, hastaneye kaldırıldı.

Serengil, annesi Nevin Teoman'ın durumunun ağırlaştığını ve yoğun bakımda tedavi gördüğünü söyledi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Serengil, "Annemi yoğun bakıma kaldırdık. Dualarınızı bekliyorum" dedi. Seren Serengil, son paylaşımda ise şunları söyledi:

"Sayın Sağlık Bakanım, annemi kaybetme riskiyle karşı karşıyayım. Düşüp kalçasını kırdı, şimdi de kalp krizi tehdidiyle ve ciğerlerine su birikmesi nedeniyle yoğun bakıma alındı. Bulunduğumuz hastanede kalp ile ilgili yoğun bakım ve anjiyo ünitesi yok. İstanbul’a götürmem gerekiyor. Lütfen bana bir ambulans uçak gönderiniz; ücretini ödeyeceğim, ama lütfen yardım edin."