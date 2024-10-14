Seren Serengil siyasete gireceğini açıkladı

Kocaeli'de AKP'li Gebze Belediyesi’ne ait bakımevinde 45 hayvanın öldürülüp poşetlerle çöpe atılmasının ardından bir katliam iddiası da İstanbul Ümraniye'den geldi.

Ümraniye Hayvan Barınağı’ndan yansıyan görüntülerin ardından barınağa giden şarkıcı Seren Serengil, hayvan katliamına karşı durmak ve hayvan hakları için daha etkin bir mücadele vermek amacıyla siyasete atılma kararı aldığını açıkladı.

Magazinburada'nın haberine göre, Serengil, bir sonraki genel seçimlerde milletvekili adayı olacağını söyledi. Serengil, "Şöhretimi bu hayvanların ve bu canlıların yararına kullanmak benim vatandaşlık görevim. Ben, arkadaşlarım gibi duymamazlıktan, görmemezlikten gelme duruş bozukluğunda değilim. Sizin gönlünüz rahat oluyor mu? Benim olmuyor. Ben sanatçı olarak, bırakın her şeyi, seven olarak şöhretim ne kadarsa, bu kadar mı?" ifadelerini kullandı.

"BİZİM ADIMIZA DA KONUŞACAK BİRİSİNE İHTİYACIMIZ VAR"

Serengil, sözlerine şu ifadelerle devam etti:

"Ben bunun için sonuna kadar mücadele edeceğim. Ne bir yere gireceğim ne de politikacıyım; ama bu saatten sonra gireceğim. Bizlerden birisinin de olması gerekiyor orada. Nefret ettiğim bir şeydi ama Meclis'ten bu yasayı çıkarttığı zaman gülen insanlar var. Aday olmayı düşünüyorum, eğer halk beni bir şekilde desteklerse; onlar adına, çünkü bizim adımıza da konuşacak birisine ihtiyacımız var."