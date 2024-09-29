Seren Serengil: Türkiye'de ilk önce tarikat ve cemaatleri kapatacaklar!

Şarkıcı Seren Serengil, sokak hayvanlarıyla ilgili düzenlemeye tepki göstererek tarikat ve cemaatlerin kapatılması gerektiğini vurguladı.

Serengil, yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nde cemaat ve tarikatların oluşmasının yasak olduğunu vurgulayarak, bu yapıların kapatılması gerektiğini ifade etti.

Serengil, "Şimdi kanunu uygulayın, köpekleri toplatın diyenler, neden tarikatları ve cemaatleri kapatmıyor? Esas temizlenmesi gereken bunlar" dedi.

Tarikat ve cemaatlerin kapatılması gerektiği vurgusunda bulunan Serengil, şunları söyledi: "Türkiye'de ilk önce tarikat ve cemaatleri kapatacaklar. O zihniyet bitince biz normale döneceğiz. Bakın, biz Türk milletiyiz. Türkiye Cumhuriyeti'nde tarikatların ve cemaatlerin oluşması yasak. Kanunları uygulayın, esas bunları kapatın."