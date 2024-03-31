Serenay Sarıkaya, Adana Demirspor formasıyla oy kullandı

Oyuncu Serenay Sarıkaya, Adana Demirspor forması giyerek oy kullanmaya gitti.

Ülke bugün yerel seçimler için sandığa gidiyor. 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, 61 milyondan fazla seçmen, yaklaşık 208 bin sandıkta oy kullanacak. Oy verme saatlerinin 07.00-16.00 olduğu illerde saat 16.00, diğer illerde saat 17.00'den önce oylar sayılmaya başlanamayacak.

Oy verme süresince bütün kahvehane, kıraathane ve internet kafeler gibi umumi eğlence yerleri kapalı olacak.

Sandık başına giden ünlü isimlerden Serenay Sarıkaya’nın kombini ise dikkat çekti. Sarıkaya, sandığa Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor formasıyla gitti.