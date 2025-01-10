Serenay Sarıkaya'dan hakkındaki iddiaları yanıt

Oyuncu Serenay Sarıkaya, ortaya atılan iddialara ilişkin açıklama yaptı. Sarıkaya, hakkındaki ithamların ahlaksız olduğunu söyledi.

TV100 yazarı Fuat Uğur, Eylül 2024'teki yazısında Rekabet Kurumu'nun bazı yapım şirketleri ve ajanslara "kartelleşme ve piyasadaki hakimiyetlerini kötüye kullanma" gerekçesiyle baskın yapılacağını yazmıştı.

Uğur, "TV kanallarında ve dijital platformlarda hep aynı isimlerin oynadığını, bir mafya sistematiği" olduğunu iddia etmişti.

Sosyal medyada söz konusu kadın menajerin ID İletişim'in kurucu ortağı Ayşe Barım, kadın oyuncunun da Serenay Sarıkaya olduğu konuşuldu.

SARIKAYA İDDİALARA İLİŞKİN KONUŞTU

Serenay Sarıkaya, söz konusu iddialara ilişkin açıklama yaptı.

"O kadar tuhaf ve akıl almaz şeyler ki söylenecek hiçbir şey yok buna" diyen Sarıkaya, "Zaten ID İletişim olarak da ben kişisel olarak da mahkemeye taşıdık süreci. Mahkemede olduğu için de bir şey söylemek istemiyorum. Çok garip, anlaşılması güç. Doğrudan ahlaksız ithamlar var bize yapılan" ifadelerini kullandı.

ID İLETİŞİM AÇIKLAMA YAPTI

Öte yandan iddialara konu olan ID İletişim'den yapılan açıklamada ise şunlar ifade edildi:

"Şirketimiz 2002 yılından bu yana Türkiye’nin en sevilen ve takdir edilen oyuncularına menajerlik hizmeti vermekte olan, Türkiye’deki menajerlik mesleğini dünya standartlarında uygulayan, alanında öncü bir şirkettir."

"Son iki gündür şirketimizin kurucu ortağı Ayşe Barım ve uzun süredir birlikte çalıştığı oyuncumuz Serenay Sarıkaya, gerçek olmayan ve ahlak dışı iddialarla ilişkilendirilmiştir.

Şirketimiz ve değerli bir oyuncumuzla ilişkilendirilen bir yazının aylar sonra yeniden gündemi planlı olarak meşgul ettiğini üzülerek görmekteyiz.

"Bu iftiralarda bulunan ve planlı olarak yayan kişiler hakkında yargı yoluna başvurduğumuzu sayın kamuoyunun bilgilerine sunarız."