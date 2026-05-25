Serenay Sarıkaya gözaltına alındı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik başlatılan uyuşturucu soruşturması kapsamında oyuncu Serenay Sarıkaya gözaltına alındı.

  • 25.05.2026 10:24
  • Güncelleme: 25.05.2026 10:39
Kaynak: Haber Merkezi
Fotoğraf: AA
21 Mayıs'ta Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltı kararı verilen Serenay Sarıkaya yurtdışından dönüşte gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında aralarında Serenay Sarıkaya'nın da bulunduğu 25 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Yurt dışında olduğu belirlenen Sarıkaya, Türkiye'ye döneceğini açıklamıştı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında İstanbul’un Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane ve Üsküdar ilçeleri ile Muğla’da toplam 25 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Operasyonda 25 şüpheliye yönelik arama ve gözaltı işlemleri gerçekleştirilmişti.

