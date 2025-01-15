Serenay Sarıkaya ifade vermeye gitti

ID Danışmanlık Limited Şirketinin kurucusu ve ortağı menajer Ayşe Barım hakkında sosyal medyadaki iddialara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, oyuncu Serenay Sarıkaya tanık sıfatıyla ifade vermek üzere Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde oyuncu Serenay Sarıkaya tanık sıfatıyla ifade vermek üzere Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na geldi. Sarıkaya adliyeye vatandaş girişinden girdi.

Serenay Sarıkaya basın mensuplarının 5 milyon dolar para aldığı iddialarına yönelik sorusunu yanıtsız bıraktı.

NE OLMUŞTU?

ID İletişimin kurucusu ve birçok ünlü oyuncunun menajeri olan Ayşe Barım, sektörde tekelleşmeye neden olduğu iddialarıyla gündeme gelmiş, kendisine karşı çıkan oyuncuları piyasadan uzaklaştırdığı öne sürülmüştü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ayşe Barım hakkında maddi gerçeğin ortaya çıkartılması için resen soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında Barım'a yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu.

İDDİALAR NE?

TV100 yazarı Fuat Uğur, Eylül 2024'teki yazısında Rekabet Kurumu'nun bazı yapım şirketleri ve ajanslara "kartelleşme ve piyasadaki hakimiyetlerini kötüye kullanma" gerekçesiyle baskın yapılacağını yazmıştı.

Uğur, "TV kanallarında ve dijital platformlarda hep aynı isimlerin oynadığını, bir mafya sistematiği" olduğunu iddia etmişti.

Sosyal medyada söz konusu kadın menajerin ID İletişim'in kurucu ortağı Ayşe Barım, kadın oyuncunun da Serenay Sarıkaya olduğu konuşulmuştu.

Öte yandan Barım’ın ismi son günlerde, ünlü bir eşcinsel erkek sanatçının, iş insanı sevgilisinden, 'ilişkiyi saklama' karşılığında 5 milyon dolar aldığı iddialarıyla gündeme gelmişti.

ID İletişim, yaptığı açıklamada bu söylentileri yalanlayarak, iddiaları yargıya taşıdığını duyurmuştu. Açıklamada, “Son iki gündür şirketimizin kurucu ortağı Ayşe Barım ve uzun süredir birlikte çalıştığı oyuncumuz Serenay Sarıkaya, gerçek olmayan ve ahlak dışı iddialarla ilişkilendirilmiştir” ifadeleri yer almıştı.

Oyuncu Serenay Sarıkaya da ID İletişim'in bu açıklamasını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.