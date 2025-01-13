Serenay Sarıkaya ve Mert Demir ifade verecek

ID Danışmanlık Limited Şirketinin kurucusu ve ortağı menajer Ayşe Barım hakkındaki 'tekelleşme' iddiaları gündemdeki yerini koruyor.

Konuya ilişkin soruşturma başlatılırken, şarkıcı Mert Demir ile oyuncu Serenay Sarıkaya'nın da ismi gündeme geldi.

İDDİALAR NE?

Barım’ın ismi son günlerde, ünlü bir eşcinsel erkek sanatçının, iş insanı sevgilisinden, 'ilişkiyi saklama' karşılığında 5 milyon dolar aldığı iddialarıyla gündeme gelmişti.

ID İletişim, yaptığı açıklamada bu söylentileri yalanlayarak, iddiaları yargıya taşıdığını duyurmuştu. Açıklamada, “Son iki gündür şirketimizin kurucu ortağı Ayşe Barım ve uzun süredir birlikte çalıştığı oyuncumuz Serenay Sarıkaya, gerçek olmayan ve ahlak dışı iddialarla ilişkilendirilmiştir” ifadeleri yer almıştı.

Oyuncu Serenay Sarıkaya da ID İletişim'in bu açıklamasını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

İFADE VERECEKLER

Sabah'ta yer alan habere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavclığı tarafından başlatılan araştırma kapsamında Mert Demir ile Serenay Sarıkaya'nın tüm banka hesaplarının inceleneceği ortaya çıkmıştı.

Sarıkaya ve Demir'in, önümüzdeki günlerde savcılığa gidip ifade vereceği öne sürüldü.