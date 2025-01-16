Serenay Sarıkaya’nın savcılık ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, bazı sanatçı ve oyuncuların menajerliğini yapan ID Danışmanlık Limited Şirketinin kurucusu ve ortağı menajer Ayşe Barım hakkında sosyal medya platformlarında yer alan paylaşımlar ve haberlerdeki iddiaları ihbar kabul edilip, maddi gerçeğin ortaya çıkartılması için resen başlatılan soruşturma sürüyor.

Oyuncu Serenay Sarıkaya'nın, ID Danışmanlık Limited Şirketinin kurucusu ve ortağı menajer Ayşe Barım hakkında başlatılan soruşturma kapsamında "tanık" sıfatıyla verdiği ifade ortaya çıktı.

Sabah'ın haberine göre; Sarıkaya’ya hem Ayşe Barım hem de sevgilisi Mert Demir hakkında sorular soruldu.

Savcı, Sarıkaya’ya “Mert Demir ile ilişki karşılığında 5 milyon dolar aldın mı?” sorusunu yöneltti. Sarıkaya, Demir ile “karşılıklı iradeleri doğrultusunda bir buçuk yıldır duygusal beraberlik yaşadıklarını ve Ayşe Barım’ın bu ilişki için herhangi bir yönlendirmede bulunmadığını” söyledi.

Ünlü oyuncu, bir iş insanından Barım’ın 5 milyon dolar rüşvet aldığına dair iddialar hakkında bir bilgisi olmadığını da kaydetti.

Sarıkaya, bu beraberlik için kendisinin de para almadığını belirtti.

Sarıkaya, “Ayşe Barım tarafından size bir baskı veya tehdit yapıldı mı?” sorusuna “Hayır, bana herhangi bir baskısı olmadı” yanıtını verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, başka oyuncuların da ifadesine başvuracak.

AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Gerçek dışı iddiaların son bulması için ifadesine başvurulduğunu belirten Sarıkaya dün adliye çıkışı yaptığı açıklamada, "Hiçbir problem yok. Benim adıma yönlendirilen bütün iddialar, iftiralarla alakalı ben de hukuki bir süreç başlatacağım. Şu an soruşturma kapsamında olduğu için başka söyleyebileceğim bir şey yok" demişti.

Sarıkaya, bir basın mensubunun yönelttiği "İtibar zedelenmesi mi var? Bu konuda ne söylemek istersiniz?" sorusu üzerine, "Şüphesiz ki dişimle tırnağımla bugünlere gelmişim. Bir itibarsızlaştırma çabası sorun değil. Böyle olmaz bu işler. Zaten açık, net bir şekilde gerçek ortada. O yüzden ifademizi verdik, gidiyoruz" diye konuşmuştu.

ID İletişimin kurucusu olan ve birçok ünlü oyuncunun menajerliğini yapan Barım, sektörde tekelleşmeye neden olduğu iddialarıyla gündeme gelmiş, kendisine karşı çıkan oyuncuları piyasadan uzaklaştırdığı öne sürülmüştü.

Soruşturma kapsamında Barım'a yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu.