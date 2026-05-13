Sergen Yalçın aslında neyi kaybetti?

ULAŞ ARAL

Sergen Yalçın’ın Beşiktaş’ta puan kaybettiği maçları ve nasıl yarışın içinde kalabilirdi bunları konuşalım.

Derbileri, öne geçmediği maçları ve kupayı bir kenara bırakarak bu değerlendirmeyi yapacağım.

Hatta tercih etmediği oyuncuları ve ikili ilişkiler konusunda tasvip etmesem de kullanmadığı isimleri de bu hesabın dışında tutuyorum.

Göreve geldiği ilk üç maçta aldığı iki mağlubiyet olan Alanyaspor ve Göztepe maçlarını da kenara bıraktım.

Kasımpaşa maçında Abraham, 1-0 öndeyken penaltı kaçırdı. Tamam, bu bireysel hata diyelim. Bu maçı da bir kenara bıraktım.

İç sahada öne geçtiğin halde 2-1 kaybettiğin Gençlerbirliği maçında ise rakibin tek deplasman galibiyeti sana karşıydı. (3)

Samsunspor ile içerde 1-1 berabere kaldığın maçta öne geçtiysen, o maçı kapatman lazım. (2)

Eyüpspor maçında ise işler daha da vahim. Devre arasına önde girdiğin bir maçta puan bıraktın, üstelik rakibin dağılmış durumdaydı. (2)

Karagümrük maçında ise ligden düşüşü neredeyse kesinleşmiş bir takıma karşı oynuyorsun. İlk kez deplasmanda gol yemeden maç kapattı ve bu haftaya az da olsa umut taşıyarak girdiler. (2)

En iyimser şekilde, hataları minimumdan hesaplayarak konuşuyorum. Parantez içinde yazdığım maçlar toplam 9 puan ediyor.

Beşiktaş’ın şu anki puanı ise 59.

Yani bugün tablo şöyle olabilirdi:

Galatasaray (77) – Fenerbahçe (73) – Trabzonspor (69) – Beşiktaş (68)

Son haftaya en azından üçüncülük şansını kovalayarak giriyordun.

Hatta dün Trabzonspor maçı kazanılmış olsaydı, benim verdiğim senaryoda son haftaya girerken ikincilik ihtimali bile vardı.

Bakın tekrar söylüyorum; derbileri ve öne geçmediğin maçları saymıyorum bile.

Buna rağmen:

• Göztepe (3-0) ✈️

• Alanyaspor (3-0, 2-2) ✈️-🏡

• Samsunspor (2-1) ✈️

• Gaziantep FK (2-2) 🏡

Bu maçlar hâlâ ortada duruyor.

Yani burada anlatılmaya çalışılan şey “mucize şampiyonluk kaçtı” değil. Bu takımın sezonu tamamen koparmadan, en azından yarışın içinde kalabilecek puanları kendi eliyle bıraktığı.

Üstelik bunu söylerken; derbileri, geriye düştüğü maçları, kupa sürecini ve saha dışı problemleri bile hesabın dışında tutuyorum.