Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın derbi planını belirledi

Süper Lig’de gözler Dolmabahçe’de oynanacak Beşiktaş–Galatasaray derbisine çevrildi. Son haftalarda form grafiğini yükselten siyah-beyazlı ekip, sahasında oynayacağı karşılaşmada çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

Ligde son üç maçını kazanarak 9 puan toplayan Beşiktaş’ta moral yüksek. Hem ligdeki yükselişini devam ettirmek hem de ezeli rakibini mağlup etmek isteyen siyah-beyazlılar derbiye yoğun tempoda hazırlandı.

SERGEN YALÇIN’IN PLANI

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ın karşılaşma için özel bir oyun planı hazırladığı öğrenildi. Tecrübeli teknik adamın planını antrenmanlar ve toplantılar sırasında futbolcularıyla paylaştığı belirtildi.

Yalçın’ın oyuncularına, “Topu Galatasaray alsın, maçı biz alalım” ifadelerini kullandığı ve karşılaşmada sabırlı bir oyun planı istediği kaydedildi.

Bu plan doğrultusunda Beşiktaş’ın topa sahip olma konusunda rakibine alan bırakabileceği, ancak doğru anlarda yapılacak baskı ve hızlı hücumlarla sonuca gitmeyi hedeflediği ifade ediliyor.

ANALİZ TOPLANTILARI YAPILDI

Sergen Yalçın’ın derbi öncesinde yoğun bir hazırlık süreci geçirdiği belirtildi. Deneyimli teknik adamın son günlerde analiz toplantılarına ağırlık verdiği öğrenildi.

Bu süreçte özellikle Galatasaray’ın puan kaybı yaşadığı karşılaşmaların incelendiği ve sarı-kırmızılı ekibin zayıf yönleri üzerine çalışmalar yapıldığı aktarıldı. Yalçın’ın zaman zaman oyuncularıyla bire bir görüşmeler gerçekleştirdiği de ifade edildi.

Beşiktaş teknik heyetinin, oyunculara sahada uygulanması planlanan oyun düzeni hakkında ayrıntılı bilgiler verdiği kaydedildi.

“PLANA SADIK KALMALIYIZ”

Sergen Yalçın’ın derbi öncesinde yaptığı konuşmada oyuncularından oyun planına bağlı kalmalarını istediği belirtildi.

Deneyimli teknik adamın, “Karşımızda kim olursa olsun önemli değil. Çalıştığımız planı sahaya yansıtabilirsek sahadan galibiyetle ayrılan taraf biz oluruz. Skor ne olursa olsun 90 dakika boyunca sistemden kopmamalıyız.” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

DERBİLERDE DENGELİ PERFORMANS

Sergen Yalçın, teknik direktörlük kariyerinde Beşiktaş’ın başında Galatasaray’a karşı 5, Fenerbahçe’ye karşı ise 4 kez sahaya çıktı.

53 yaşındaki teknik adam bu karşılaşmalarda 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Siyah-beyazlı ekip söz konusu maçlarda 15 gol atarken kalesinde 12 gol gördü.