Sergen Yalçın, Beşiktaş'ta ilk antrenmanına çıktı

Beşiktaş'ta ikinci dönemine başlayan teknik direktör Sergen Yalçın, takımın başında ilk antrenmana dün çıktı.

  • 30.08.2025 10:08
  • Giriş: 30.08.2025 10:08
  • Güncelleme: 30.08.2025 10:16
Fotoğraf: DepoPhotos (Arşiv)

Beşiktaş'ta ikinci teknik direktörlük dönemine başlayan Sergen Yalçın, takımın başında ilk antrenmana dün akşam çıktı.

Perşembe gecesi kulüp yönetimi ile anlaşan 52 yaşındaki tecrübeli teknik direktör, akşam saatlerinde Nevzat Demir Tesisleri'ne geldi.

UEFA Konferans Ligi play-off'unda Lousanne'e elenen Beşiktaş'ta Norveçli teknik direktör Solskjaer'in görevine son verilmişti.

Öte yandan Beşiktaş henüz Sergen Yalçın'ı resmî olarak açıklamadı.

Siyah-beyazlı takımda yarın akşam deplasmanda oynanacak Alanyaspor maçına teknik direktörü olarak kimin çıkacağı belirsizliğini koruyor.

