Sergen Yalçın, Beşiktaş'ta ilk antrenmanına çıktı
Beşiktaş'ta ikinci dönemine başlayan teknik direktör Sergen Yalçın, takımın başında ilk antrenmana dün çıktı.
Kaynak: Haber Merkezi
Perşembe gecesi kulüp yönetimi ile anlaşan 52 yaşındaki tecrübeli teknik direktör, akşam saatlerinde Nevzat Demir Tesisleri'ne geldi.
UEFA Konferans Ligi play-off'unda Lousanne'e elenen Beşiktaş'ta Norveçli teknik direktör Solskjaer'in görevine son verilmişti.
Öte yandan Beşiktaş henüz Sergen Yalçın'ı resmî olarak açıklamadı.
Siyah-beyazlı takımda yarın akşam deplasmanda oynanacak Alanyaspor maçına teknik direktörü olarak kimin çıkacağı belirsizliğini koruyor.