Sergen Yalçın: “Bu şartlarda kupa kazanamayız”

Süper Lig’in 28. haftasında Fenerbahçe’ye deplasmanda 1-0 mağlup olan Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında hakem kararlarına yönelik sert eleştirilerde bulundu.

Karşılaşmanın son bölümünde verilen penaltının sonucu belirlediğini ifade eden Yalçın, pozisyonun ceza sahası dışında olduğunu savundu.

Hakemin pozisyona uzak olduğunu belirten deneyimli teknik adam, “Pozisyonu görme ihtimali yok. Hata yaptı ve penaltıyı verdi. Sonradan izlediğimizde de ceza sahası dışında olduğunu gördük. Böyle bir penaltıyla maç kazanmak geceye yakışmadı” dedi.

VAR'A BÜYÜK TEPKİ

VAR sistemine de tepki gösteren Yalçın, benzer kararların sezon boyunca tekrarlandığını dile getirdi. “Hakem hata yapabilir ama VAR’daki isimlerin pozisyonu tekrar tekrar izleyip bu kararı vermesi anlaşılır değil” diyen Yalçın, özellikle derbilerde yaşanan kararların doğal akışla örtüşmediğini savundu.

Bu sezon şampiyonluk hedeflerinin bulunmadığını ancak kupaya odaklandıklarını belirten Yalçın, mevcut şartlarda bunun zor olduğunu söyledi. “Bu şartlarda kupa falan kazanamayız. Böyle kararlarla ilerlemek mümkün değil. Derbileri kaybedebiliriz ama yaşananlar kabul edilebilir değil” ifadelerini kullandı.

"MURILLO'NUN SAKATLIĞI OYUNU ETKİLEDİ"

Karşılaşmayı da değerlendiren Yalçın, ilk yarıda oyunun kontrolünün kendilerinde olduğunu ancak gol bulamadıklarını dile getirdi. İkinci yarıda rakibin daha etkili olduğunu belirten teknik direktör, Murillo’nun sakatlığının oyun dengesini etkilediğini söyledi.

Mağlubiyete rağmen oyuncularının mücadelesinden memnun olduğunu vurgulayan Yalçın, “Hata futbolun içinde var. Oyuncularımız elinden geleni yaptı. Bizi en çok üzen, maçın böyle bir penaltıyla sonuçlanması. Kaybedebiliriz ama bu şekilde olmamalı” değerlendirmesinde bulundu.