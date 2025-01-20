Sergen Yalçın canlı yayında isyan etti, Tümer Metin özür diledi

Eski futbolcu ve teknik direktör Sergen Yalçın, televizyon programında kendisi hakkında öne sürülen iddialara isyan etti. Eski takım arkadaşı Tümer Metin'in bahis iddiasına tepki gösteren Yalçın, Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'a da yanıt verdi.

Tümer Metin, katıldığı bir televizyon programında Sergen ile soyunma odasında yaşandığını iddia ettiği bir olayı şöyle anlatmıştı:

"Soyunma odasında çok konuşan, çok müdahil olan bir karakter değil Sergen Hoca. Buzu bağlamış arka adeleye, Tayfur'a 'Aman çıkma', 'İbo böyle bitirelim', 'Tümer toparla oraları' falan diyor. Herkes göz göze geldi. Çünkü gördüğümüz bir sahne değil Sergen'den. Dedim ki herhalde yeni hoca geldi, zor da bir süreçten geçtik, yardımcı olma adına yapıyor. Sonra işin aslını öğrendik. Büyük bir kupon yapmış, bütün maçlar tamam. Bizim maç da 1-0 oynanmış kazanmaya. 'Kaybetmeyelim kuponu' diyor Sergen. Derdi orası yani anladın mı?"

"ALTINDAN KALKAMAZSINIZ"

Bunun baştan sona uydurma olduğunu belirten Sergen Yalçın, şu ifadeleri kullandı:

''Tümer'e bir şey demeyeceğim Allah bildiği gibi yapsın. Başka bir işiniz yok mu? Komik değil bunlar, Kimse gülmüyor bunlara. Bir daha televizyonda benim hakkımda yalan yanlış hikaye anlatan olursa, onu bu yayında sana yemin olsun rezil rüsva ederim. Çok ağır konuşurum, altından kalkamazsınız."

Tümer Metin ise sosyal medya hesabından yaptıpı paylaşımda anlattığının bir 'soyunma odası şakası' olduğunu söyledi ve hem Sergen Yalçın'dan hem kamuoyundan özür diledi.

Tamamen soyunma odasında yapılan bir esprinin buralara gelmiş olmasını üzüntü ve şaşkınlıkla karşıladığımı ve bu anlamda "eksikliğimi"kabul ettiğimi samimiyetle bilmenizi temenni eder,önce Sergen hocadan ve tüm kamu oyundan verdiğim meşguliyet için özür dilerim🙏🏻takdir sizlerin — Tümer Metin (@TumerMetin11) January 19, 2025

"SİZE NE SERGEN'DEN"

Sergen Yalçın, kendisi için "Sergen Yalçın neden Beşiktaş'a gelmedi? Sergen Yalçın çok akıllı bir hoca. Öyle bir kaosa girmek istemiyor" diyen Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'a da şu sözlerle tepki gösterdi:

"Sen benim neler yaşadığımı biliyor musun? Neler çektiğimizi biliyor musun? Neye göre bu konuşmaları yapıyorsun? Sen Samsunspor Başkanı'sın. Çık Samsunspor ilgili ne konuşacaksan konuş. Sana ne Sergen çalışmış çalışmamış, evde oturmuş. Kimi ne ilgilendirir? İşinize bakın. Size ne Sergen'den! İş hayatımın sorgulanmasına çok üzülüyorum. Yıllarca Anadolu'da ve büyük takımda çalıştık. O kadar başarılı olduk ki çalıştığımız yerlerde… Size tavsiyem şu: Benimle ilgili konuşanlar gidin, Anadolu'da o takımları nereden aldığıma, hangi pozisyondan aldığıma, hangi pozisyona getirdiğime bakın! Ondan sonra iş hayatımı sorgulayın, o hikayelerinizi Youtube televizyonlarında anlatın."