Sergen Yalçın: Daha güzel ağırlanmak isterdim

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş'ı 2-1 yenen Bitexen Antalyaspor'da teknik direktör Sergen Yalçın, şansın kendilerinden yana olduğunu söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yalçın, "İlk yarı tamamen bizim kontrolümüzde geçen bir ilk yarıydı. Çok iyi oynadık, geçişleri çok iyi yaptık, merkezi çok iyi kullandık. İlk attığımız gol ders sayılabilecek bir goldü. Penaltı pozisyonunu görmedim. Başlangıçta yediğimiz şok gol beklemediğimiz bir zaman diliminde geldi. Tüm takımı demoralize etti. İkinci yarı rakip bizden daha iyi oynadı. Pozisyonlar buldu, goller bulabilirdi. Bunlar olabiliyor futbolda. Bugün şans bizden yanaydı. Kısıtlı bir kadroyla iyi mücadele ediyoruz. Aylardır aynı oyuncularla oynuyoruz. Bugün Antalyaspor camiası olarak sıralamadaki yerimizi koruduk. Şartlar mümkün olursa sezonu ilk 10'da bitirmek istiyoruz." diye konuştu.

Sergen Yalçın, siyah-beyazlı taraftarların kendisi ile ilgili tutumuna yönelik bir soruyu, "Daha güzel ağırlanmak isterdim. Biz burada İnönü Stadı'nda şampiyonluklar, kupalar kazandık. Tüpraş Stadı'nda en zor sezonda, pandemi sezonunda şampiyonluk kazandık. Futbol böyle bir iş, bugün varsın yarın yoksun." şeklinde yanıtladı.