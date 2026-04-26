Sergen Yalçın dalya diyecek

Süper Lig’in 31. haftasında oynanacak Karagümrük mücadelesi, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın için ayrı bir anlam taşıyacak.

Siyah-beyazlı ekibin başında ikinci dönemini geçiren 53 yaşındaki çalıştırıcı, bu karşılaşmayla ligdeki 100. maçına çıkacak.

Yalçın, Beşiktaş ile Süper Lig’de geride kalan 99 maçta 57 galibiyet, 18 beraberlik ve 24 mağlubiyet yaşadı.

Bu süreçte siyah-beyazlılar rakip fileleri 193 kez havalandırırken, kalesinde 115 gol gördü.

İLK DÖNEMDE ÇİFTE KUPA

Deneyimli teknik adam, Beşiktaş’taki ilk döneminde önemli bir başarıya imza atmıştı. Siyah-beyazlı ekip, 2020-21 sezonunda Süper Lig’i Galatasaray ile aynı puanda tamamlamasına rağmen averajla şampiyonluğa ulaştı.

Aynı sezon Türkiye Kupası’nda da finale yükselen Beşiktaş, Antalyaspor’u 2-0 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.

KUPADA HEDEF FİNAL

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, bu sezon Türkiye Kupası’nda yarı finale yükseldi.

Grup aşamasını lider tamamlayan siyah-beyazlılar, çeyrek finalde Alanyaspor’u 3-0 mağlup ederek son dört takım arasına kaldı. Beşiktaş, yarı finalde Konyaspor ile karşılaşacak.

Ligde beklentilerin gerisinde kalan siyah-beyazlı ekip, sezonu kupayla tamamlama hedefini sürdürüyor.

GENEL PERFORMANS

Sergen Yalçın, Beşiktaş’taki iki döneminde toplam 117 resmi maçta görev yaptı. Bu karşılaşmaların 66’sını kazanan siyah-beyazlılar, 20 maçta berabere kaldı ve 31 mücadeleden mağlubiyetle ayrıldı.

Beşiktaş, Yalçın yönetiminde çıktığı resmi maçlarda 221 gol atarken, kalesinde 145 gol gördü.