Sergen Yalçın'dan BirGün'ün sorusuna yanıt: "Mustafa Erhan Hekimoğlu, Beşiktaş tarihine geçebilir"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, dün siyah-beyazlıların 2-1 kazandığı Konyaspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli teknik direktör, BirGün muhabirinin "Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun performansını nasıl buldunuz" sorusuna şu ifadelerle yanıt verdi:

"GELECEĞİ ÇOK PARLAK"

"Geleceği çok parlak bir oyuncu. Fizik gücüne getirip oynatmaya başlarsak çok iyi yerlere gelecek. Belki de Beşiktaş'tan satılan en pahalı oyuncu olabilir.

O kadar güveniyoruz. Hazır olmadığı halde oynatıyorum çünkü onu kazanmak istiyorum. Yaptığımız planlamada bizim için başrol oyuncularından biri."

Sergen Yalçın'dan BirGün'ün sorusuna yanıt: "Mustafa Erhan Hekimoğlu Beşiktaş tarihine geçebilir"https://t.co/cxtcfonoB6 pic.twitter.com/VMXIFMR070 — BirGün Spor (@BirGun_Spor) February 1, 2026

Yalçın konuşmasının başında ise sahaya 8 yerli oyuncuyla çıktıklarını vurgulayarak şunları söyledi:

"A takıma çıktığımda 3 yabancı kuralı vardı, 30 sene olmuştur. Bugün yine 8 Türk'le başladık, 3 yabancıyla oynuyoruz. Herhalde bunun Türkiye'de başka yoktur. Eyüpspor maçını 9 Türk'le bitirdik. Bu hafta 8 Türk'le başladık. İşin bu taraflarına da bakmak lazım. Bu 8 Türk'ün 3'ü de akademi oyuncumuz. Bizim açımızdan işin bu tarafı çok önemli.

"CAMİA İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Camia açısından da önemli olmalı. Rakiplerimizde böyle bir durum söz konusu değil. Zor bir süreçten geçeceğiz, işler kolay olmayacak demiştim.

Hiçbir hoca santraforunu böyle bir dönemde göndermez. Biz kulübün menfaatini düşündüğümüz için oyuncularla vedalaşıyoruz. Kendi geleceğimi düşünmüyorum, kulübün geleceğini düşünüp planlamaya çalışıyorum. Taraftarlarımızın bu konuyu dikkate almasını öneririm."

Sergen Yalçın transfer sürecini ise şu sözlerle yorumladı:

"Kolay değil maçları oynamak. Çok ciddi bir değişim içindeyiz. Görüştüğümüz oyuncular var. Kendi istediğim oyuncular olursa alacağım ama kulübün 3-4 senesini de bağlamak istemiyorum.

Yapmış olmak için transfer yapmak istemiyorum. Faydalı olacaksa transfer yapmayı düşünüyorum. Çok ciddi rakamlar önerdiğimiz, 15-20 milyon civarında teklif yaptığımız oyuncular var. Ciddi bir planlama yapmaya çalışıyoruz. Uğraşıyoruz, devre arası transferi hiç kolay değil."