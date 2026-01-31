Sergen Yalçın'dan büyük revizyon: İlk 11'de sürpriz tercihler

Süper Lig’in 20. haftasında Beşiktaş, sahasında Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadı’nda oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Batuhan Kolak yönetecek.

Siyah-beyazlıların Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın maçta sürpriz tercihlerde bulunması bekleniyor.

Ligde geride kalan 19 haftada 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Beşiktaş, 33 puanla 5. sırada yer alıyor.

Konyaspor ise 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyetle topladığı 19 puanla averajla 13. basamakta bulunuyor.

BEŞİKTAŞ’TA EKSİK YOK

Siyah-beyazlı ekipte Konyaspor maçı öncesinde eksik futbolcu bulunmuyor. Sakatlığını atlatan Wilfred Ndidi’nin maç kadrosunda yer alması beklenirken, sarı kart cezasını tamamlayan Felix Uduokhai de görev alabilecek durumda.

Yeni transfer Yasin Özcan, teknik direktör Sergen Yalçın’ın şans vermesi halinde siyah-beyazlı formayla ilk maçına çıkacak.

Beşiktaş’ta Emirhan Topçu, Orkun Kökçü ve El Bilal Toure sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu üç futbolcu, kart görmeleri halinde gelecek hafta oynanacak Alanyaspor maçında cezalı duruma düşecek.

BEŞİKTAŞ 10 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Siyah-beyazlılar, son 10 resmi maçında yenilgi yüzü görmedi. Süper Lig’de Fenerbahçe derbisinde alınan 3-2’lik mağlubiyetin ardından ligde 8, kupada 2 maç oynayan Beşiktaş bu süreçte mağlubiyet yaşamadı.

Bu periyotta Antalyaspor, Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Ankara Keçiörengücü ve Kayserispor’u mağlup eden siyah-beyazlılar; Samsunspor, Gaziantep FK, Trabzonspor ve ikas Eyüpspor ile berabere kaldı.

Konyaspor’a karşı savunma istatistiği dikkat çekiyor

Beşiktaş, Konyaspor ile ligde oynadığı son 5 maçta yalnızca 1 gol yedi. Bu karşılaşmaların 4’ünü 2-0 kazanan siyah-beyazlılar, 1 maçtan ise 1-0’lık mağlubiyetle ayrıldı. Söz konusu süreçte Beşiktaş 8 gol atarken kalesinde sadece 1 gol gördü.

Beşiktaş ile Konyaspor, Süper Lig tarihinde 50. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 49 maçta Beşiktaş 28, Konyaspor 7 galibiyet elde ederken, 14 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda Beşiktaş 94, Konyaspor ise 44 gol kaydetti.

Beşiktaş, sahasında oynadığı 24 lig maçında rakibini 18 kez mağlup etti. Siyah-beyazlılar bu maçlarda 57 gol atarken, kalesinde 16 gol gördü.

ÇAĞDAŞ ATAN’IN BEŞİKTAŞ KARNESİ

Konyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Beşiktaş’a karşı oynadığı 8 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Atan’ın ekipleri bu maçlarda 5 gol atarken 9 gol yedi.

Muhtemel 11’ler şu şekilde:

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Kartal, Salih, Cengiz, Orkun, Cerny, Toure

Konyaspor: Bahadır, Andzouana, Uğurcan, Adil, Guilherme, Berkan, Bjorlo, Deniz, Svendsen, Muleka, Kramer