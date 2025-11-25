Sergen Yalçın'dan radikal karar

Son haftalardaki performansıyla tartışılan Tammy Abraham, Samsunspor mücadelesinde de beklentilerin altında kaldı.

Milliyet’in haberine göre yıldız golcünün sergilediği düşük tempo, Sergen Yalçın’ın sabrını zorladı ve tecrübeli teknik adam Abraham’ı kulübeye çekme kararı aldı.

Habere göre Beşiktaş, gelecek hafta oynayacağı Fatih Karagümrük karşılaşmasına farklı bir hücum üçlüsüyle çıkacak. Tammy Abraham yedek başlayacak. İleri uçta ise El Bilal Toure ilk 11’de görev yapacak. Sol kanatta ise performansı yükselen Jota Silva forma giyecek.

Sergen Yalçın’ın, takımın hücumdaki dinamizmini artırmak için bu değişikliği zorunlu gördüğü ifade ediliyor. Beşiktaş, Tammy Abraham için sezon başında Roma’ya 2 milyon euro kiralama bedeli ödemişti. Sözleşmeye göre siyah-beyazlılar, sezon sonunda 13 milyon euro daha vererek İngiliz golcünün bonservisini alacak.

Abraham bu sezon tüm kulvarlarda 19 maçta 10 gol, 2 asist üreterek skor katkısı vermiş olsa da, son haftalardaki formsuz görüntüsü sebebiyle eleştirilerin odağında yer alıyor.